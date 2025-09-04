توفيق عبدالحميد يشكو عبر «عكاظ» من استبعاد شقيقه عن الساحة الفنية منذ 10 سنوات

كشف الفنان المصري توفيق عبدالحميد عن معاناة شقيقه المخرج أحمد عبدالحميد، بعد ابتعاده عن تقديم أعمال فنية لأكثر من 10 سنوات دون تقديم عمل فني، مطالبا المسؤولين بمساعدته للعودة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، بعد تقديمه عدة أعمال ناجحة.

وأوضح توفيق عبدالحميد في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن الحالة النفسية لشقيقه سيئة للغاية؛ نتيجة عدم ممارسة مهنة الإخراج منذ أكثر من 10 سنوات، قائلا: «معندوش شغل تاني يشتغله، وبقاله 10 سنين قاعد في البيت، مفيش شغل بيتعرض عليه رغم نجاحاته».

وأضاف عبدالحميد: «أخويا حتى لو عمل غلط في مشواره، ده إذا حصل، ما يقعدش في البيت، وأتمنى الناس تساعده ويرجع يشتغل تاني ويمتعنا بشغله».

وكتب توفيق عبدالحميد في منشور سابق، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: «أحمد أخويا مخرج موهوب ودارس، وكل البشر لها أخطاء، لكنه يستحق العمل».

يشار إلى أن المخرج أحمد عبدالحميد قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة التي حققت نجاحا واسعا حينها وتفاعلا واسعا من الجمهور، أبرزها مسلسلات «قانون المراغي»، «خاتم سليمان»، «موعد مع الوحوش»، وغيرها من الأعمال الفنية المهمة التي لاقت تفاعلا واسعا وقت عرضها.

وكشف توفيق عبدالحميد، في وقت سابق، تفاصيل استغاثته بالمسؤولين وبالتحديد رئيس مرفق مياه المنتزه في محافظة الإسكندرية، وقال في تصريح سابق لـ«عكاظ» إنه يمتلك منزلا منذ سنوات طويلة في محافظة الإسكندرية كان يطل على البحر مباشرة، ولكن لم يكن يعيش فيه منذ 15 عاما بسبب تعدد البناءات حول منزله التي جعلته غير مناسبٍ له.