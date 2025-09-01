تقدم الفنان المصري حمادة هلال ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بتعرضه لحادثة سرقة بعض محتويات فيلته الخاصة التي يقيم بها واختفاء عدد من المتعلقات الشخصية وأغراض أسرته بشكل غامض.

وتحركت قوة أمنية على الفور لمعاينة المكان وتمكنت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا وجمع الأدلة الجنائية من موقع الحادث، والاستماع لأقوال العاملين في الفيلا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف المتهمة بعد التحريات الأولية، وتبين أن المتهمة بالسرقة خادمة تعمل داخل الفيلا بشكل منتظم، واستغلت طبيعة عملها وثقة الأسرة بها لتنفيذ الجريمة بشكل احترافي.

وكشفت التحقيقات أن الخادمة قامت بسرقة عدد من المقتنيات الثمينة، شملت: «قرطا من الألماس»، و«هاتف آيفون 16 برو ماكس»، و«بعض الإكسسوارات تخص زوجة الفنان».

ونجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة بحوزتها المسروقات، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، حيث أقرت بارتكاب الواقعة فور مواجهتها بالأدلة، ومن ثم أُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وعلى الجانب الفني، طرح حمادة هلال، أخيراً، أغنيته الجديدة «يا حبيبنا » خلال الفترة الماضية عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى والاستماع.

وتعد أغنية «يا حبيبنا» من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أحمد حداد، بينما تولى أحمد جودة الميكس والماستر، وخرج فيديو كليب في صورة متكاملة من حيث الكلمة واللحن والصورة.