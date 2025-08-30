سيف نبيل يرد على جدل فيديو سيرين عبدالنور

كسر الفنان العراقي سيف نبيل صمته للمرة الأولى، معلقا على الفيديو الذي أثار جدلا واسعا وجمعه بالفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور وهي ترقص إلى جانبه في مناسبة خاصة ببيروت بحضور زوجها، إذ واجه الثنائي موجة انتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحاته لبرنامج "ET بالعربي"، أكد سيف نبيل أن علاقته بسيرين عبدالنور وزوجها فريد رحمة «طيبة وعائلية» منذ سنوات، مشددا على أن التفاعل في الفيديو كان «عفويا وغير مصطنع». وأضاف: «سيرين إنسانة عفوية مثل الطفل، تجمعنا صداقة قديمة، وما حدث كان في أجواء عائلية».

كما نفى ما أُشيع عن غضب زوج سيرين، قائلا: «فريد هادئ بطبعه، والله يحفظهم، ما شاء الله عليهم يجننون». وعن إمكانية تعاون فني مع سيرين، أكد سيف نبيل أن الفكرة «واردة جدا»، مضيفا: «أتشرف بالغناء معها، فهي فنانة كبيرة صاحبة خبرة طويلة ومهارات استثنائية أمام الكاميرا».

وكانت سيرين عبدالنور قد ردّت على الانتقادات بمنشور عبر «فيسبوك» قالت فيه: «كنت أعتقد أن معاملتي للناس بلطف ستقابل بالمثل، لكن الحياة علمتني عكس ذلك».