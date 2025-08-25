طمأن الفنان المصري محمد صبحي جمهوره على حالته الصحية، بعد اندلاع حريق مساء أمس (الأحد) في محيط فيلته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.





وأوضح محمد صبحي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث تماسّ بمفتاح كهربائي وتمكن رجال الإطفاء من إخماده بشكل سريع، لافتاً إلى أن الحريق لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، ولم تنتج عنه إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعن كثرة الحرائق التي حدثت في منزله خلال شهر واحد، رد محمد صبحي بأن الحسد مذكور في القرآن، وأنه يتقبل كل ابتلاء برضى من الله، موضحاً أنه ما دامت أسرته بخير فكل شيء جيد.





يُذكر أن مسرح محمد صبحي في قرية سمبل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي تعرض أخيراً لحريق هائل، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.

وتُعد مسرحية «فارس يكشف المستور»، آخر أعمال محمد صبحي، والمقرر أن يُستأنف عرض العمل خلال الفترة القادمة، وهو عمل كوميدي غنائي استعراضي من تأليفه وإخراجه، وشارك في بطولته ميرنا وليد وكمال عطية وعدد من الوجوه الشابة.



