يستكمل الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال تصوير أحداث فيلمهما الجديد «إن غاب القط» بعد استئناف العمل في عدد من المواقع المميزة بتركيا، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وظهر الثنائي في صورة من كواليس التصوير وهما يجسدان مشهداً رومانسياً على أحد الشواطئ، ضمن مشاهد العمل الذي توقف تصويره في وقت سابق بسبب انشغال أبطاله بالموسم الرمضاني، قبل أن يُستأنف مجدداً في مايو الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب آسر ياسين وأسماء جلال، كل من: محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، كارمن بصيبص، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

ويأتي الفيلم بعد نجاح آسر ياسين في مسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي عُرض في النصف الأول من رمضان 2025، بمشاركة مي عز الدين وأشرف عبدالباقي وآخرين، فيما كان آخر أعمال أسماء جلال مسلسل «أشغال شقة جداً» الذي نافس في الموسم الرمضاني ذاته مع هشام ماجد ومصطفى غريب.