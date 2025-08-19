أعربت الفنانة المصرية بدرية طلبة، عن غضبها من خروج شائعات حول إحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وتحديد يوم 26 سبتمبر القادم موعدا لأولى جلسات النظر في القضية، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت بدرية طلبة في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أنها فوجئت بأخبار تفيد بإحالتها للمحاكمة، وهذا عارٍ تماما من الصحة، مشيرة إلى أنها موجودة في منزلها وسط أسرتها، وستحضر غدا تحقيقا في نقابة المهن التمثيلية.

وأشارت بدرية طلبة إلى أنها كلفت المحامي الخاص بها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل شخص أفاد بتصريحات خاطئة عنها، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في كلمة غلط بتتقال عني ومش هسيب حقي».

وأوضحت الفنانة المصرية أنها ستحضر غدا لنقابة المهن التمثيلية في مصر للتحقيق معها في اتهامها بتصريحات جريئة مسيئة غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يشار إلى أن محامي بدرية طلبة أصدر أخيرا بيانا صحفيا للرد على شائعات إلقاء القبض عليها أو صدور قرار بإيقافها عن العمل، نافيا كل ما تردّد حول إلقاء القبض عليها، مشددا على أن من يخطئ يُحاسب، ولا أحد فوق القانون.

وجاء في نص البيان: «لا صحة لأي خبر متداول عن إلقاء القبض على الفنانة بدرية طلبة أو إيقافها مؤقتا أو نهائيا عن ممارسة عملها. نحن نعيش في دولة قانون نحترم فيها القضاء، وهو الطريق الوحيد لنيل حقها ممّن أساء إليها أو لفّق أخبارا باطلة بحقها».