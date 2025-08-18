نفي محامي الفنانة المصرية بدرية طلبة، الأنباء التي تردّدت خلال الساعات الماضية حول إلقاء القبض عليها أو صدور قرار بإيقافها عن العمل، وذلك على خلفية قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويلها إلى التحقيق نظرًا لما بدر منها من تصريحات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأصدر محامي الفنانة بيانًا صحفيًا ينفى فيه ما تردّد حول إلقاء القبض عليها، مشددًا على أن من يخطئ يُحاسب، ولا أحد فوق القانون.

وأوضح البيان أن الدولة تقوم على سيادة القانون، وأن القضاء هو المرجع الأساسي لردّ الحقوق ومحاسبة كل من تطاول أو نشر أخبارًا كاذبة أو وجّه إساءات للفنانة.

وجاء في نص البيان: «لا صحة لأي خبر متداول عن إلقاء القبض على الفنانة بدرية طلبة أو إيقافها مؤقتًا أو نهائيًا عن ممارسة عملها. نحن نعيش في دولة قانون نحترم فيها القضاء، وهو الطريق الوحيد لنيل حقها ممّن أساء إليها أو لفّق أخبارًا باطلة بحقها».

وأضاف المحامي أن الكلمة النهائية في هذه القضية ستصدر من الجهات المختصة، سواء من الناحية القضائية أو التأديبية، ممثلة في نقابة المهن التمثيلية، مشددًا على ثقة الدفاع الكاملة في مؤسسات الدولة، ومؤكدًا استعداد موكلته للمثول أمام جميع الجهات المعنية.

يشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت، أخيراً، قراراً بتحويل بدرية طلبة إلى التحقيق، بعد اجتماع مع مجلس إدارة النقابة، وذلك لما رأوا فيه تجاوزاً صارخاً صدر منها، على أن يتم إعلان قرار التحقيق خلال أيام قليلة.