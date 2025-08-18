توفي جو كاروف، مصمم الجرافيك الذي تضمنت إبداعاته الأيقونية شعار مسدس جيمس بوند الشهير 007، وملصقات فيلمي «West Side Story» و«A Hard Day’s Night»، وتصميمات طباعية لفيلمي «Last Tango in Paris» و« Last Tango in Paris» و«Rollerball»، مساء أمس عن عمر يناهز 103 أعوام.

وأعلن أبنا الراجل جو كاروف، بيتر ومايكل كاروف، لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن والدهما توفي قبل يوم واحد من عيد ميلاده الـ104، الذي يحل اليوم، وجاءت وفاته في منزله في مانهاتن.

عمل جو كاروف على تصميم العديد الملصقات الخاصة بالأفلام، تضمنت مجموعة ملصقاته ملصقاتٍ لنحو 12 فيلمًا من أفلام وودي آلن وغيرهم من أبرز نجوم هوليوود، وفي أول عمل سينمائي له عيّنه ديفيد تشاسمان، المدير التنفيذي لشركة يونايتد آرتيستس، لتصميم ملصق فيلم «West Side Story»، ثم طلب منه تصميم ترويسة إعلان دعائي مرتبط بأول أفلام جيمس بوند.

في عام 1962، ابتكر شعار «007» المدمج بالمسدس لفيلم جيمس بوند الأول «Dr. No»، مقابل 300 دولار فقط دون أي نسبه أو حقوق مستقبلية، رغم أن الشعار ظلّ هوية العلامة حتى اليوم، إذ لم يتوقع أحد أن هذا الشعار سيصبح علامة تجارية خالدة تُستخدم عبر ستة عقود وأكثر، مع أكثر من 25 فيلمًا رسميًا لجيمس بوند.

وتحدث كاروف عن الأمر في حوار سابق في عام 2021، قائلا: «قال لي أحتاج إلى شيء زخرفي صغير في الأعلى، وكنت أعرف أن لقب بوند هو 007، وعندما كتبتُ جذع الرقم 7، فكرتُ: يبدو لي هذا كمقبض مسدس. كان الأمر عفويًا للغاية، دون أي جهد، لقد كان عملاً إبداعيًا فوريًا».

استلهم كاروف تصميمه من مسدس إيان فليمنج المفضل، وحصل على 300 دولار أمريكي مقابل عمله، وهو الأجر السائد لمثل هذه المهمة، على حد قوله، ورغم أن الشعار، وإن خضع لتعديلات طفيفة، ظهر في كل أفلام بوند وعلى ملايين المنتجات، إلا أنه لم يحصل على أي عوائد مادية أو حقوق ملكية، مع ذلك قال إن تصميم الشعار جلب له الكثير من الأعمال، قائلا: «كان بمثابة دعاية صغيرة لي».