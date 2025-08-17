أثارت الفنانة المصرية آيتن عامر قلق جمهورها بعد إعلانها تعرضها لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث وُضعت على أجهزة التنفس الصناعي عقب تدهور حالتها بسبب إصابتها بإنفلونزا حادة.

وظهرت عامر عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» أثناء تلقيها جلسات بخار داخل المستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية تدهورت سريعاً خلال أقل من 10 ساعات، وقالت: «خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جداً»، في رسالة مباشرة إلى جمهورها.

وكان آخر أعمال آيتن عامر مشاركتها في بطولة مسلسل «الحلانجي» الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025 إلى جانب الفنان محمد رجب وعدد من النجوم، وحقق العمل تفاعلاً واسعاً وقت عرضه.