تعاقد الفنان المصري الشاب شريف حافظ على انضمامه لأسرة فيلم «حين يكتب الحب»، بطولة الفنان السوري معتصم النهار، الذي بدأ تصويره خلال الفترة الماضية.

ويشارك في فيلم «حين يكتب الحب» النجوم معتصم النهار، وأحمد الفيشاوي، وجميلة عوض، وسوسن بدر، وسارة بركة، وإلهام صفي الدين، ومحسن بن منصور، ونانسي صلاح، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.

كما تدور أحداث فيلم «حين يكتب الحب» في إطار رومانسي تشويقي، والعمل من تأليف سجى محمد، وإخراج محمد هاني، وإنتاج نايف عبد الله.

أعمال شريف حافظ

وكان آخر أعمال شريف حافظ الدرامية مسلسل «أثينا»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وتكون من 15 حلقة وناقش العمل قضايا «الدارك ويب»، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ومسلسل «أثينا» بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، تامر هاشم، على السبع، جيدا منصور، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.