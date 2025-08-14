وجهت الفنانة المصرية بدرية طلبة، اعتذاراً علنياً للجمهور عما بدر منها من تجاوزات في بث مباشر، وبناءً عليه قررت نقابة المهن التمثيلية تحويلها للتحقيق بسبب تلك التصريحات المثيرة.

وأصدرت «طلبة»، بيانا رسميا عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، حيث جاء كالتالي:«أنا تحت أمر نقابتي، لأنني بالفعل أخطأت حين انسقت وراء قلة لا تمثل الشعب المصري، ومنحتهم فرصة لاستغلال فيديوهاتي واقتطاعها واستخدامها ضدي».

وأشارت إلى أنها وقعت في خطأ حين خرج اعتذارها للجمهور في حالة من العصبية، نتيجة ما وصفته بالاستفزاز المستمر من البعض، قائلة: «كان لازم أكون أهدى من كده، وأكيد اللي بيحبوني حيلتمسوا لي العذر».

وكررت بدرية اعتذارها لجمهورها التي تعتبره هو السبب الحقيقي في نجاحها، ولا يمكن أن توجه له أي إساءة، مشيرة إلى أن الفيديوهات التي تم تداولها مجتزأة، وأن النسخ الكاملة متوفرة عبر صفحتها الرسمية.

واختتمت بدرية طلبة حديثها بالتأكيد أنها ترحب بالتحقيق داخل نقابتها، قائلة: «والحمد لله أن هيتم التحقيق في نقابتي وهقدر أثبت فيه كلام، بعيداً عن أي توتر واستفزاز من حد وكل التقدير والحب والاحترام لجمهوري الحبيب».