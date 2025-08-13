تحدث الفنان الشاب المصري هشام ماجد، عن كواليس تواصله مع عادل إمام من قبل، كاشفاً رسالة الزعيم وإشادته لأعماله الفنية التي يقدمها بمشواره الفني.

وقال هشام ماجد في تصريحات تلفزيونية، إن المنتج طارق الشوري يتواصل معه ويطلب منه الاتصال به بشكل ضروري ليتفاجأ بأنه يتواصل مع الزعيم عبر الهاتف، ممازحاً: «حسيت التليفون بيترج من إيدي».

وتابع هشام ماجد حديثه: «في مرة لقيت صاحبي طارق الشوري بيبعتلي يقولي كلمني دلوقتي، ولما كلمته لقيت الفنان عادل إمام بيرد عليا، حسيت التليفون بيترج في إيدي».

وأشاد الزعيم بأعمال هشام ماجد الفنية خلال المكالمة، قائلاً: «قعد يقولي أنت شاطر وأنا بحبك ومتابعك وكمل زي ما أنت، وقالي كلمتين رفعوني للسما».

يذكر أن عادل إمام ظهر أخيراً بعد غياب طويل، خلال عقد قران حفيده عادل رامي إمام، في أحدث ظهور للزعيم أثار ارتياح جمهوره ومحبيه، حيث بدأ في كامل صحته ورونقه.

وفي منتصف شهر مايو الماضي زار رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ الفنان عادل إمام في منزله، مشيداً بمكانته الفنية، فيما عبّر الزعيم عن تقديره لدوره الثقافي قائلاً له: «ربنا يسعد بيك مصر».