أكد المطرب المصري محمد نور أنه يعتبر مدينة جدة أكثر مكان يشعر به بالراحة وكأنه في بيته الثاني، مشيداً باستقبال الجمهور السعودي الراقي الذواق للفن.

وكشف خلال لقائه مع «عكاظ»، مفاجأة بشأن تعاونه الثاني المرتقب مع المطربة السعودية خديجة معاذ، وقال: «ستكون هناك أغنية بعيدة عن إعادة أغاني أخرى بشكل مختلف، وسنعمل عليها خلال الفترة القادمة بعد نجاحنا سوياً».

وتمنى نور العمل على ديو فني مع المطرب السعودي عايض، واصفاً إياه بالصوت الرائع.

وأوضح المطرب المصري بأنه استغرق وقتاً في اختيارات أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «وريني»، وقال: «اخترت 6 أغنيات من أصل 30 أغنية جمعوا كل الأشكال الموسيقية من أغاني صيف وحب ودراما»، موضحاً أنه يراهن على نجاح تلك الأغاني وإعجاب الجمهور بها.

وبشأن فكرة تعامله مع المنافسة، أوضح محمد نور أنه يرى المنافسة إيجابية وفي صالح الجمهور لسماع مزيكا مختلفة، مؤكداً أنه يتمنى من جميع الفنانين طرح أغانيهم في فصل الصيف والتركيز على فكرة محتوى الأغنية أكثر من الانشغال بتصدر أعلى نسبة المشاهدة.

وعلق محمد نور على الصراع الدائر بين النجمين عمرو دياب وتامر حسني على نسبة أعلى مشاهدة، إذ أوضح أن لا توجد خلافات بينهما، ولكن كل واحد منهما يروج لأعماله بطريقته المختلفة، ويرى نتيجة تعبه في تحقيق نسبة المشاهدات بشكل طبيعي.