تواجد نجوم مسلسل «شارع الأعشى» في منطقة عسير، في رحلة حملت شعار «لون صيفك والصيف يعني عسير»، برعاية روح السعودية وعسير وmbc.

وشارك نجوم «شارع الأعشى» الذين تواجدوا بالحدث وهم خالد صقر، إلهام علي، لمى الكناني، طرفة الشريف، نايف البحر، عبدالرحمن نافع، باسل الصلي، يومياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقاموا بزيارات إلى المواقع الشهيرة وجربوا طهو الأكل الجنوبي، والتقوا الجمهور الذي رحب بهم والتقط الصور التذكارية معهم.

ونشر الفنان خالد صقر عدداً من الفيديوهات له وهو يلتقي جمهوره، وكذلك صور زوجته الفنانة إلهام علي وهي تُعد الخبز، وكتب: «كل شيء أبهى في أبها».

كما ظهرت الفنانة إلهام علي بالزي الجنوبي وعبرت قائلة: «مهما وصفت جمالك يا عسير ما وفيت. إن جيت أوصف المكان قلت جميل، وإن قلت عن ناسها بقول كانوا أجمل، فرحت برحلتي معكم والأكيد برجع لكم مرات مو مرة».

وشارك الفنان نايف البحر عدداً من الصور والفيديوهات عن أجواء الرحلة عبر حسابه على سناب شات، وأبدى من خلالهما إعجابه بمنطقة عسير ووصفها بالرحلة الممتعة، كما نشر الفنان عبد الرحمن بن نافع عدداً من الصور عبر حسابه على سناب شات للرحلة إلى عسير وامتدح المكان والأجواء.