كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مفاجآت النسخة الجديدة من موسم الرياض، المقرر انطلاقها قريباً، معلناً عن مسرحيات جديدة من بطولة الفنان السعودي ناصر القصبي، والفنان السوري أيمن زيدان.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة «إكس»، صورة تجمعه مع الفنان ناصر القصبي، وكتب: «مسرحية مهمة قريباً في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي».

وأكد «آل الشيخ» مشاركة الفنان السوري أيمن زيدان في مسرحية سورية جديدة بموسم الرياض، وكتب عبر منصة «إكس»: «النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحية سورية بإذن الله قريباً على مسارح موسم الرياض».

وكان تركي آل الشيخ أعلن أخيراً أن «موسم الرياض» القادم سيشهد اعتماداً كاملاً تقريباً على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية، في خطوة تعكس دعم المواهب المحلية وتعزيز حضورها على الساحة الترفيهية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الموسم سيعتمد بشكل شبه كامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع تطعيم البرنامج بمسرحيات سورية وعالمية، ما يُضفي تنوعاً ثقافياً وفنياً على فعاليات الموسم المرتقب.