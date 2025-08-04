نفى حسن العفوي (والد الشاب حسام حسن، الذي توفي إثر انفجار خلال حفل غنائي للفنان المصري محمد رمضان) حصول العائلة على تعويض مالي من رمضان.

وقال العفوي في تصريحات إعلامية: «لا يمكن أن نقبل العوض في ابني، وأموال الدنيا كلها لا تعوضني عن شعرة في رأسه، من يقبل تعويضاً في ابنه؟ هل ملايين الدنيا تستطيع إعادته لي؟».

وأكد والد حسام أن اللقاء الوحيد الذي جمعه بمحمد رمضان كان داخل المستشفى عقب الحادثة، موضحاً أن رمضان حضر للاطمئنان على المصابين، وقدم واجب العزاء ثم غادر سريعاً دون أي حديث حول التعويض.

كما أشار إلى أن من تواصلوا مع العائلة بعد الحادثة هم زملاء ابنه الذين يعملون معه في شركة تجهيزات الحفلات، التي كان يتعاون معها خلال عطلته الصيفية.

ووقعت الحادثة الخميس الماضي خلال حفل محمد رمضان في منتجع «بورتو مارينا» بالساحل الشمالي، بعد انفجار أسطوانة غاز داخل كواليس التجهيزات، ما أسفر عن وفاة طالب الطب حسام حسن، وإصابة 6 آخرين.