تستعد الفنانة المصرية هنا الزاهد لخوض مرحلة فنية جديدة تجمع بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، إذ تلتقي مجدداً بالفنان كريم عبد العزيز في مسرحية «العمدة»، المقرر عرضها في 24 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض، بالتزامن مع تحضيراتها لفيلم «السلايف» الذي يجمعها بالفنانة منة شلبي، إلى جانب مشاركتها المرتقبة في موسم دراما رمضان 2027.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، أعربت هنا الزاهد عن حماسها لتجديد تعاونها مع كريم عبد العزيز، متحدثة عن تجربتها المسرحية معه، وكاشفة عن تفاصيل مشروعاتها الفنية المقبلة.

كريم عبد العزيز من نجومي المفضلين

وأكدت هنا الزاهد أن مسرحية «العمدة» تمثل تعاونها المسرحي الثاني مع كريم عبد العزيز، بعد اجتماعهما في مسرحية «الباشا» التي عرضت في موسم الرياض خلال ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن العمل معه يمنحها شعوراً بالراحة والاستمتاع، فضلاً عن استفادتها من خبرته الفنية.

وقالت: «استمتعت جداً بالتجربة المسرحية مع كريم عبد العزيز، فهو مذهل على خشبة المسرح، وأشعر براحة كبيرة في العمل معه، لأنه مهني ومحترف جداً، وأتعلم منه الكثير، وهو من نجومي المفضلين منذ زمن، وأشعر بالفخر في كل مرة أعمل معه».

وأضافت أن تعاونها معه امتد أيضاً إلى السينما، من خلال مشاركتها ضيفة شرف في فيلم «المشروع X»، مؤكدة اعتزازها بالتجارب التي تجمعهما.

منة شلبي في أول تعاون سينمائي

وعلى صعيد السينما، كشفت هنا الزاهد عن استعدادها لفيلم جديد يحمل اسم «السلايف»، يجمعها بالفنانة منة شلبي للمرة الأولى، تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، الذي تتعاون معه للمرة الخامسة.

وأبدت سعادتها بخوض التجربة، مشيدة بمنة شلبي، التي وصفتها بالفنانة المتميزة والمهتمة بمساعدة زملائها على تقديم أفضل ما لديهم أمام الكاميرا، مؤكدة أنها استفادت من العمل معها وتتطلع إلى تقديم تجربة سينمائية مميزة تجمعهما.

مسلسل رمضان 2027 تحت التحضير

وفي ما يتعلق بمشاركتها في موسم دراما رمضان 2027، أوضحت هنا الزاهد أن مسلسلها الجديد لا يزال في مرحلة الكتابة، معربة عن أملها في أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأشارت إلى أن ضيق الوقت يشكل تحدياً لها خلال الفترة الحالية، في ظل انشغالها بتصوير أعمال فنية أخرى بالتوازي مع التحضير للمسلسل، ما يتطلب منها تنظيم جدولها بين مشروعاتها المختلفة استعداداً للمرحلة المقبلة.