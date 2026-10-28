كشف الفنان المصري حسن الرداد لـ«عكاظ» أن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم تركز حاليًا على الأسرة وتربية الأبناء، بالتزامن مع استعدادها لتقديم جزء جديد من مسلسل «نيللي وشريهان»، وهو ما يفسر غيابها عن مرافقته في عدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة الأخيرة.

«طه الغريب» تجربة ينتظرها الجمهور

وأعرب الرداد عن حماسه لفيلمه الجديد «طه الغريب»، مؤكدًا إعجابه بالحوار والشخصيات والمشاعر الإنسانية التي يتناولها العمل، موضحاً أن الرواية الأصلية للعمل نالت إعجابه منذ قراءتها، وحققت مبيعات وطبعات عديدة، لافتًا إلى أن تعاقده على الفيلم يعود إلى نحو أربع سنوات، وأن السيناريو شهد تعديلات خلال مراحل التحضير.

موقفه من دراما رمضان 2027

وعن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل، كشف الرداد عن وجود أكثر من مشروع درامي معروض عليه، لكنه لم يحسم اختياره بعد بسبب ارتباطه بفيلمين سينمائيين ورغبته في تنسيق مواعيد التصوير بينهما وبين العمل التلفزيوني.

وقال: «عندي أكتر من مسلسل بصراحة في رمضان، بس أنا لسه ما حسمتش أمري، لأن أنا عندي فيلمين سينما»، مضيفًا أنه يدرس المواعيد لتجنب تعارضها مع التزاماته السينمائية.

رسالة إلى الجمهور السعودي

وأعرب الرداد عن اعتزازه بمحبة الجمهور السعودي وتفاعله مع عروضه المسرحية ، مشيدًا بتقديره للفن المصري، ومؤكدًا سعادته بالوقوف أمامه في كل زيارة للمملكة.

ووجه رسالة تضامن إلى الشعب السعودي في ظل ظروف الحرب الطارئة، متمنيًا له دوام الأمن والأمان، وقال: «أنا قلبي معاكم، ودايمًا في أمن وأمان طول الوقت، ومعاكم كلنا كمصريين، وإن شاء الله أزمة وتعدي، وإحنا كلنا إخوة وفي ضهر بعض، أزمة وهتعدي».