حسمت الفنانة المصرية الشابة يارا السكري الجدل الواسع الذي أثير مؤخراً حول شائعات ارتباطها العاطفي بالفنان أحمد العوضي، شريكها في بطولة المسلسل الدرامي الجديد «علي كلاي»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2026.

أكدت يارا في تصريحات إعلامية حديثة أن الشائعات المتداولة «لا أساس لها من الصحة»، موضحة أن مثل هذه الأقاويل موجودة دائماً في الوسط الفني، وأنها لم تزعجها على الإطلاق.

وقالت: «الإشاعات ورانا دايماً، ومش بتزعجني، معنديش مشكلة فيها... الجمهور أصبح قادر على التمييز بين الحقيقة والكلام اللي مش حقيقي».



وأشادت يارا بجماهيرية أحمد العوضي الواسعة وشعبيته الكبيرة، وبأسلوبه الاحترافي، مؤكدة أنها لمست ذلك عن قرب خلال تجربتها الأولى في التمثيل عبر مسلسل «فهد البطل» الذي عُرض في رمضان 2025، وأضافت: «هو غالي عليّ جداً، وأكثر إنسان ساندني وساعدني، لكننا زملاء فقط».



وعبّرت يارا عن سعادتها البالغة بالمشاركة في «علي كلاي»، واصفة إياه بأنه يحمل طابعاً مميزاً في القصة والمضمون، مع جودة فنية عالية تجعله مختلفاً عن الأعمال السابقة.

ورجحت أن يحقق المسلسل انتشاراً واسعاً بين الجمهور، خاصة مع التعاون الثاني مع العوضي بعد نجاح «فهد البطل».

ويارا السكري، ملكة جمال مصر السابقة، دخلت عالم التمثيل مؤخراً وحققت شهرة سريعة من خلال مسلسل «فهد البطل» في رمضان الماضي، حيث جسدت دوراً معقداً إلى جانب أحمد العوضي.

ويجهز العوضي ويارا السكري مسلسلهما الجديد «علي كلاي»، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، ويدور حول قصة ملاكم سابق (العوضي) يدير دار أيتام ويواجه تحديات إنسانية وعاطفية.

وتلعب يارا دور «روح»، حبيبة البطل، وسط مشاركة نجوم مثل درة، محمود البزاوي، ومحمد ثروت. الشائعات حول ارتباط الثنائي تجددت مع كواليس التصوير وصور مشتركة، لكن يارا أكدت مراراً أنها مجرد تعاون مهني ناجح.