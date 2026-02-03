أجلت النقابات الفنية في القاهرة الاجتماع المقرر انعقاده اليوم (الثلاثاء)، بمقر نقابة الموسيقيين، لمناقشة التصريحات المثيرة للجدل للموسيقار هاني مهنا.

ودعا نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، في وقت سابق، إلى عقد اجتماع يضم كلاً من نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبدالعزيز، وذلك على خلفية ما صدر أخيراً عن الموسيقار هاني مهنا من تصريحات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفنية، واعتبرها البعض تجاوزاً يمس الفن المصري ورموزه.

وتأتي الدعوة للاجتماع في إطار الحرص على مناقشة الأمر بشكل مؤسسي ومسؤول، وبما يضمن الحفاظ على مكانة الفن المصري وتاريخه، وصون كرامة رموزه الذين أسهموا عبر عقود في تشكيل الوجدان الثقافي للمجتمع.

لن نسمح بالتجاوزات

وأكد كامل، احترامه وتقديره الكامل لكافة الرموز الفنية دون استثناء، مشدداً على أن نقابة المهن الموسيقية، بالتنسيق مع اتحاد النقابات الفنية، لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو إساءات تمس القامات الفنية أو تقلل من دورهم، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من القوة الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف: المرحلة الحالية تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والتكاتف، للحفاظ على وحدة الصف الفني، والتعامل مع أي خلافات أو تصريحات مثيرة للجدل من خلال الأطر القانونية والنقابية المنظمة، بعيداً عن التصعيد الإعلامي أو الشخصنة.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع المرتقب ملابسات الأزمة، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، واتخاذ ما يلزم من قرارات أو توصيات تضمن احترام القيم الفنية والمهنية، وتحافظ على صورة الفن المصري وريادته عربياً وإقليمياً.