تتواصل معاناة سكان حي الحرازات والأحياء المجاورة جنوب شرقي جدة، مع الازدحام المروري ومحدودية المداخل والمخارج، في ظل النمو السكاني والتجاري المتسارع الذي شهدته المنطقة خلال العقد الماضي، وما رافقه من ارتفاع ملحوظ في أعداد المركبات. ويطالب الأهالي بفتح وسفلتة الطريق الرابط بين الحرازات وطريق هدى الشام، باعتباره منفذاً إضافياً من شأنه تخفيف الضغط على الطرق الحالية، وتسهيل الوصول إلى طريق الحرمين وشمال جدة.

مدخل رئيسي لا يواكب التوسع العمراني

وقال محمد العمري، أحد سكان الحي، إن الحرازات تعتمد على مدخل رئيسي واحد لاستيعاب الحركة المرورية، فيما يعاني المدخل الآخر من ضيق الطريق ووعورته وغياب الازدواجية، الأمر الذي أسهم في تكرار الحوادث المرورية. وأكد، أن سفلتة الطريق الرابط بين الحرازات وطريق هدى الشام ستوفر منفذاً حيوياً لسكان الحي، وتحد من الضغط المتزايد على المدخل الرئيسي، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى طريق الحرمين والعودة منه.

طريق يختصر الوقت والجهد

من جهته، أوضح مصطفى القرني، أن المسافة الفاصلة بين الحرازات والطريق المؤدي إلى هدى الشام وجسر بريمان لا تتجاوز 10 كيلومترات، مشيراً إلى أن تطوير الطريق وسفلتته سيحدثان نقلة نوعية في الحركة المرورية بالمنطقة. وأضاف، أن المشروع سيسهم في تخفيف الضغط عن طريق مكة المكرمة وطريق الحرمين من الجهة الجنوبية، إلى جانب تقليص أعداد المركبات العابرة عبر مخرج الحرازات، وهو مطلب يترقبه السكان منذ سنوات.

بدوره، حذر يزن سلطان، من استمرار الوضع الحالي للطريق الرابط بين الحرازات وهدى الشام، مبيناً أنه يعاني من ضيق المسارين وافتقار أجزاء واسعة منه إلى الإنارة، رغم الحركة المرورية الكثيفة التي يشهدها يومياً. وأشار إلى أن الطريق شهد حوادث مرورية جسيمة أوقعت خسائر بشرية ومادية، خاصة مع استخدامه من قبل سكان الحرازات والمحاميد كمسار بديل لتجنب الازدحام على طريق الحرمين، مطالباً بتطويره وتعزيز عناصر السلامة المرورية فيه.

وأكد عبدالله الزهراني، أن عبور أعداد كبيرة من الشاحنات عبر الطريق يزيد من تعقيد الحركة المرورية، حيث تضطر المركبات الصغيرة للسير خلفها لمسافات طويلة بسبب ضيق الطريق وصعوبة التجاوز، ما يرفع من احتمالات وقوع الحوادث، وطالب بمنع مرور الشاحنات عبر هذا المسار إلى حين تطويره، مشيراً إلى أن الطريق يعاني كذلك من وعورة في بعض أجزائه ووجود حفر على جانبيه تشكل خطراً على المركبات ومستخدميه.

ويرى سكان الحرازات، أن تنفيذ مشروع سفلتة الطريق الرابط بين الحي وهدى الشام لم يعد مجرد مطلب خدمي، بل ضرورة ملحة لمواكبة التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والتنقل لسكان المنطقة.