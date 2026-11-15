يعاني سكان حي النوارية شمال مكة المكرمة، من اختناقات مرورية يومية، باتت تؤرق السكان ومرتادي الحي، خصوصاً خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، إذ تتحول بعض الشوارع إلى مسارات مزدحمة تعيق انسيابية الحركة، وتتسبب في تأخر الموظفين والطلاب والأهالي عن الوصول إلى وجهاتهم.

وتفاقمت هذه المعاناة مع التوسع العمراني والسكاني الذي شهدته أطراف العاصمة المقدسة، لا سيما بعد انتقال أعداد من السكان إلى الأحياء الطرفية نتيجة مشاريع إزالة الأحياء العشوائية، ومن بينها حي النوارية، ما ضاعف الضغط على شبكة الطرق والشوارع الداخلية، وأبرز الحاجة إلى إعادة النظر في تخطيطها بما يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة.

ويرى الأهالي، أن معالجة الاختناقات المرورية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية بإعادة دراسة الحركة المرورية، وتطوير بعض الشوارع، وإنشاء الدورانات اللازمة، وتنظيم المداخل والمخارج، وشق طرق جديدة تسهم في توزيع حركة المركبات والحد من التكدسات، خصوصاً عند التقاطعات والمواقع الأكثر ازدحاماً.

فتح طرق جديدة

وأوضح عامر اللحياني، أحد سكان الحي، أن الحاجة باتت ماسة إلى فتح طرق جديدة، وإعادة تهيئة العبّارة التي تفصل بين النوارية الشرقية والنوارية الغربية، وتطويرها بما يخدم التنقل بين الجانبين، ويسهل عبور المركبات والمشاة، ويحقق انسيابية أفضل للحركة المرورية، بدلاً من استمرارها أحد التحديات التي تواجه السكان.

من جانبه، طالب عمار السلمي، بوضع رؤية مرورية مستقبلية تواكب النمو السكاني والعمراني في الحي، وتستوعب الزيادة المتوقعة في أعداد المركبات، من خلال حلول هندسية مدروسة تضمن سلامة مستخدمي الطرق، وتختصر أوقات التنقل.

ويأمل سكان النوارية، أن تحظى مطالبهم باهتمام الجهات المختصة، مؤكدين أن تطوير شبكة الطرق لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة تفرضها الكثافة السكانية، وحق السكان في طرق آمنة وحركة مرورية ميسرة.