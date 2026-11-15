طالب أهالي قرية بني تميم بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، بدراسة استحداث مرحلة متوسطة في مبنى مدرسة عبدالله بن المبارك الابتدائية، للاستفادة من المنشأة الحكومية وتوفير خدمة تعليمية لأبناء القرية والقرى والأحياء المجاورة.

وأوضح محمد بن مستور لـ«عكاظ»، أن افتتاح المرحلة المتوسطة سيسهل انتقال الطلاب من الابتدائية إلى المتوسطة، ويجنبهم قطع مسافات إضافية إلى مدارس خارج المنطقة، مشيراً إلى أن الاستفادة من المبنى وإمكاناته ستعزز الخدمات التعليمية، في ظل احتياجات النمو السكاني.

من جانبهما، أكد أحمد المالكي وعبدالله البشري، أن حداثة المبنى واتساع مرافقه يستدعيان دراسة مدى جاهزيته لاستيعاب طلاب المرحلة المتوسطة، معربين عن تطلعهما إلى استحداث المرحلة بعد إجراء دراسة فنية وتشغيلية تحدد مدى ملاءمة المبنى.

لجنة ميدانية

وأعرب الأهالي عن أملهم في تشكيل لجنة ميدانية من الجهات المختصة لتقييم المبنى واحتياجات المنطقة التعليمية، واتخاذ ما يلزم لتوفير فرص تعليمية تتناسب مع تطلعات السكان والنمو السكاني في القرية.