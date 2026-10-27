تتواصل معاناة قائدي المركبات في محافظة صامطة بمنطقة جازان، جراء تهالك الطرق وانتشار الحفريات والتشققات في عدد من الأحياء الداخلية، وسط مطالبات بإعادة السفلتة وتأهيل الطرق المتضررة، بعد أن تحولت إلى مصدر معاناة يومية للسكان، فضلاً عن تشويه المشهد الحضري في المحافظة.

وأوضح الأهالي لـ«عكاظ»، أن معظم الطرق المتضررة داخل الأحياء لم تشهد أعمال إعادة سفلتة منذ فترات طويلة، ما جعل التنقل عبرها أمراً مرهقاً، في ظل انتشار الحفر والاهتراءات التي تتسبب في تلف المركبات وأعطالها المتكررة، وتدفع أصحابها إلى مراجعة الورش الصناعية بصورة مستمرة لإصلاح الأضرار الناجمة عن سوء حالة الطرق.

وطالب السكان الجهات المعنية، ومنها الأمانة، بالوقوف ميدانياً على طرقات الأحياء، وحصر المواقع المتضررة، والعمل على معالجة الحفريات وإعادة السفلتة وفق المواصفات المناسبة، إلى جانب وضع آلية واضحة لمتابعة حالة الطرق بعد تنفيذ أعمال الصيانة، ومراقبة الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، التي قد تتسبب أعمالها في تضرر الطرق إذا لم تُعَد المواقع إلى وضعها السابق بعد الانتهاء من التنفيذ.

تحسين المشهد الحضري

وأكد أنور منصور مصلح مباركي، من أهالي صامطة، أن معالجة الطرق التالفة ستسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين المشهد الحضري، مشيراً إلى أن الطرق المهيأة والآمنة تمثل مطلباً أساسياً للسكان الذين يعانون من انتشار الحفريات في الشوارع الداخلية، التي أصبحت تشكل خطراً على مركباتهم.

من جهته، استنكر محمد الشعبي، حالة الطرق وسط صامطة، معتبراً أنها لا تليق بمحافظة كبيرة ذات كثافة سكانية، وتضم العديد من المرافق الخدمية، وترتادها يومياً أعداد من سكان المراكز والقرى المجاورة. وطالب بسرعة كشط طبقات الأسفلت المتهالكة وإعادة سفلتة الأحياء المتضررة، بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية وحاجات السكان.

بدوره، أبدى حسن مدخلي، استغرابه من انتشار الحفريات والتشققات في طرق الأحياء والشوارع الداخلية، مشيراً إلى أن تدهور حالتها بات واضحاً للسكان، في ظل استمرار معاناتهم من الأضرار التي تلحق بمركباتهم، خصوصاً العجلات والإطارات، فضلاً عن المظهر غير الملائم للطرقات داخل المحافظة.

وينتظر سكان صامطة تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذه المشكلة التي طال أمدها، عبر إعادة سفلتة الشوارع المتهالكة وتأهيل الطرق الداخلية، ومتابعة جودة تنفيذ المشاريع الخدمية، بما يحد من الأضرار التي تتعرض لها المركبات، ويعزز السلامة المرورية، ويحسن المشهد الحضري في المحافظة