يواجه سكان حي الحرازات بجدة ومرتادو مدخله الجنوبي، مخاطر مرورية متزايدة، بسبب ضيق الطريق وشدة انحداراته وكثرة منعطفاته، إلى جانب غياب الإنارة، ما يجعل عبوره خلال ساعات الليل أكثر صعوبة وخطورة. وتتفاقم معاناة مستخدمي الطريق مع تكرار الحوادث والازدحامات، وسط مطالبات بإيجاد حلول هندسية عاجلة تضمن سلامة العابرين وتواكب حجم الحركة المرورية.

شاحنات مخالفة تزيد المخاطر

وأوضح عبود أبوباسل، أحد سكان الحرازات، لـ«عكاظ»، أن عبور الشاحنات الثقيلة عبر المدخل الجنوبي يضاعف المخاطر المرورية، خصوصاً مع سلوك بعض قائديها الطريق خلال الأوقات المحظورة لسير الشاحنات، تفادياً للرقابة المرورية، واتخاذه مساراً بديلاً يبدأ من طريق مكة القديم، مروراً بمدخل الحرازات وطريق الغابات الرطبة، وصولاً إلى طريق الهجرة.

وأضاف، أن مرور الشاحنات في هذا المسار الضيق والوعر يتسبب في حوادث متكررة، فيما يؤدي تعطل إحداها في منتصف الطريق إلى شل الحركة وتكدس المركبات في الاتجاهين. وحذر من استمرار الوضع الحالي وما قد يترتب عليه من حوادث جسيمة وخسائر في الأرواح، مؤكداً أن الطريق بات يشكل خطراً يومياً يستدعي تدخلاً عاجلاً.

ظلام وانحدارات واختناقات مرورية

من جانبه، انتقد علي الغامدي، ضيق مساري مدخل الحرازات عند الكيلو 14، مطالباً بازدواجه وتزويده بالإنارة اللازمة.

وأشار إلى أن المدخل يتحول إلى نقطة اختناق مروري، خصوصاً بعد حلول الظلام وخلال إجازات نهاية الأسبوع، إذ تتراكم المركبات في طوابير طويلة بسبب الحوادث والتجاوزات الخاطئة التي تعيق حركة السير. كما أن تعطل أي شاحنة أو مركبة داخل المسار يؤدي إلى توقف الحركة بالكامل حتى إخلاء الطريق.

موضحاً، أن التصميم الحالي لا يتناسب مع حجم الحركة المرورية اليومية، ومطالباً بإعادة تقييم وضع المدخل والاستفادة من المساحات المتاحة لتوسعة الطريق ومعالجة الاختناقات والحد من الحوادث.

جسر أو توسعة عاجلة

بدوره، طالب سلطان أبويزن، بإيجاد حل هندسي جذري ينهي خطورة المدخل الوعر، مقترحاً إنشاء جسر يسمح بانسيابية حركة المركبات في الاتجاهين، يبدأ من منطقة تسبق حوض السد ويمتد بمحاذاة المدخل، بما يسهم في تقليل الاختناقات والحد من احتمالات وقوع الحوادث.

وفي حال تعذر تنفيذ المشروع، دعا إلى توسعة الطريق وازدواجه بصورة عاجلة، مع توفير الإنارة ومعالجة المنعطفات والانحدارات الخطرة، مشدداً على أن استمرار الوضع الحالي يبقي مستخدمي الطريق أمام مخاطر يومية لا يمكن تجاهلها.

كما أكد، أهمية تكثيف الرقابة المرورية وضبط الشاحنات التي تستخدم المدخل بالمخالفة للتعليمات، لمنع اتخاذه مساراً بديلاً للتهرب من نقاط الرقابة، وضمان سلامة السكان ومرتادي الطريق.

واختتم الأهالي مطالبهم بدعوة الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لمعالجة وضع المدخل الجنوبي لحي الحرازات، وتنفيذ حلول عملية ومستدامة تتناسب مع حجم الحركة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وإنهاء مشهد الحوادث والازدحامات المتكررة على هذا الطريق الحيوي.