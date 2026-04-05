طالب عدد من قائدي المركبات في محافظة خميس مشيط الجهات المختصة بالتدخل العاجل، بعد تسجيل مخالفات مرورية على مركباتهم بسبب الوقوف على ممر مشاة غير واضح المعالم في شارع فرعي مجاور لمكتب البريد، مؤكدين أن طلاء الممر باهت وغير ظاهر للسائقين، ما تسبب في وقوعهم ضحية لمخالفات غير عادلة.

وقال عبدالله الشهراني: إنه فوجئ بأحد موظفي تسجيل المخالفات يقوم بتصوير لوحة مركبته، وعند سؤاله عن السبب أفاد بأن الوقوف كان على ممر مشاة. وأضاف الشهراني، أنه أوضح للموظف أن الممر غير واضح إطلاقاً ويُفترض إعادة طلائه ليكون مرئياً للجميع، إلا أن الموظف أكد أن ذلك «ليس من اختصاصه»، قبل أن تصله في اليوم التالي غرامة بقيمة 300 ريال.

أما خالد القحطاني فأكد أنه، كغيره من السائقين، يطالب الجهة المختصة بإعادة طلاء خطوط الممر بشكل واضح، خصوصاً أن كثيراً من قائدي المركبات يقفون في بداية الشارع الفرعي دون إدراك لوجود ممر مشاة باهت لا يكاد يُرى. وأشار إلى أنه تم إبلاغ أحد موظفي تسجيل المخالفات بالمشكلة، إلا أن الوضع ما زال كما هو. من جانبه، دعا مبارك الشهراني، إلى شطب المخالفات المسجلة على هذا الممر غير الواضح، وإعادة طلائه بوضوح أمام الجميع، ثم تطبيق العقوبات على أي مخالف بعد ذلك.