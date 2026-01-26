يشهد مخطط الياسمين بالمدينة المنورة، نمواً سكانياً متزايداً منذ 5 أعوام، بحكم موقعه على طريق حائل السريع، واتساع مساحته التي تتجاوز 3.8 مليون متر مربع، والتي تضم قطعاً سكنية واستثمارية وخدمية. ورغم هذا التوسع ما زال السكان ينتظرون استكمال الخدمات الأساسية بما يتناسب مع التطور العمراني.

يشير الأهالي إلى أن البنية التحتية، خصوصاً الأسفلتية والإنارة، لا تزال غير مكتملة في بعض المواقع، مما يؤثر على سهولة الحركة ومستوى السلامة. كما عبّروا عن أملهم في استئناف مشروع الإنارة الذي أعلنت عنه الأمانة سابقاً ولم يُستكمل تنفيذه.

ويواجه الحي نقصاً في المدارس بجميع المراحل، ما يضطر الطلاب للانتقال إلى أحياء أخرى، وتزداد صعوبة توصيل الأبناء خصوصاً للعاملين خارج الحي الذين يغادرون في وقت مبكر.

كما لفت السكان إلى أن موقع الحي على طريق سريع والدائري الثالث يتطلب تحسين المداخل والمخارج واستكمال الطريق الرابط؛ لتسهيل حركة الدخول والخروج وتخفيف الازدحام.

ويتفق الأهالي على أن استكمال الخدمات الأساسية يمثل مطلباً مشتركاً، مع ثقتهم بأن التنسيق بين الجهات المعنية سيسهم في تسريع تطوير الحي خلال الفترة المقبلة.

وتمنى إبراهيم عايض الجابري، من الأمانة سرعة تنفيذ مشروع الإنارة، فيما أكد لافاء لافي لويفي الرشيدي ومحمد سعيد الرشيدي، أن الحي بحاجة إلى مدارس تريح الطلاب من عناء الذهاب لأحياء أخرى للدراسة، ويضيف باتع معلا العلوي، أن طبيعة عمل عدد من السكان خارج نطاق الحي، وخروجهم في أوقات مبكرة، تجعل مسألة توصيل الأبناء للمدارس أكثر تحدياً، في ظل بُعد المدارس الحالية.

ويشير عيد العرعري الرشيدي، إلى أن موقع الحي على طريق سريع والدائري الثالث يستدعي تعزيز المداخل والمخارج المباشرة، مؤكداً أن استكمال الطريق الرابط، إلى جانب إيجاد حلول مرورية مناسبة سيسهمان في تسهيل حركة الدخول والخروج.

ويوضح محمد عالي الرشيدي وأحمد الردادي، أن استكمال الخدمات الأساسية تُعد مطلباً مشتركاً لدى أهالي الحي، بما يدعم استكمال تطويره، معربين عن ثقتهم في أن التنسيق بين الجهات المعنية سيسهم في تسريع المعالجة خلال المرحلة المقبلة.