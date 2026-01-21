احتفل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتخريج 379 طبيباً من برامج شهادة الاختصاص والزمالة السعودية في مختلف التخصصات الطبية والصحية لعام 2025، ضمن التزامه بتأهيل الكوادر الطبية الوطنية وتعزيز جاهزيتها؛ للإسهام في تطوير القطاع الصحي.



وأقيم الحفل تحت رعاية الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، إذ شكّل أطباء برامج الزمالة العدد الأكبر بـ 233 طبيباً من مختلف البرامج، بينما تخرج 124 طبيباً مقيماً، و22 خريجاً من برامج الدبلومات السريرية المختلفة.



ويُعد تخريج هذه الدفعة من الأطباء رافداً للقطاع الصحي، ومسهماً فاعلاً في دعم برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لبناء نظام صحي نموذجي يعزز الوقاية، ويُمكّن الكوادر الوطنية من تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية.