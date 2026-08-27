تحضرني قصيدة جميلة نظّمها الشاعر أحمد شوقي تسمى نهج البردة في مدح رسول الله محمد، معارضًا بها بائية الشاعر البوصيري، يقول مطلعها:

ريمٌ عَلى القاعِ بَينَ البانِ وَالعَلَمِ

أَحَلَّ سَفكَ دَمي في الأَشهُرِ الحُرُمِ

لَمّا رَنا حَدَّثَتني النَفسُ قائِلَةً

يا وَيحَ جَنبِكَ بِالسَهمِ المُصيبِ رُمي

جَحَدتُها وَكَتَمتُ السَهمَ في كَبِدي

جُرحُ الأَحِبَّةِ عِندي غَيرُ ذي أَلَمِ

رُزِقتَ أَسمَحَ ما في الناسِ مِن خُلُقٍ

إِذا رُزِقتَ اِلتِماسَ العُذرِ في الشِيَمِ

يا لائِمي في هَواهُ وَالهَوى قَدَرٌ

لَو شَفَّكَ الوَجدُ لَم تَعذِل وَلَم تَلُم

لكن قصيدة البردة للإمام البوصيري واحدة من أعمق النصوص الشعرية التي لم تكتفِ بالمدح، بل أسّست تجربة روحية كاملة، تتدرج فيها اللغة من حرارة الانكسار إلى سكون الالتجاء، ومن ذاكرة الجسد إلى إشراق المعنى.

نص يقوم على حركة داخلية دقيقة، تتنقل عبر محطات خمس، كل محطة منها تمثّل درجة من درجات التحول الوجداني والفكري.

المقطع الأول: انكسار الذاكرة وبذرة الوعي

أمِن تذكّر جيرانٍ بذي سلمِ

مزجت دمعًا جرى من مقلةٍ بدمِ

تبدأ القصيدة من عتبة الحنين، حيث الذاكرة تستدعي زمنًا متشظيًا بين الفقد والحضور. جيران هنا ليست توصيفًا اجتماعيًا، بل استعارة للحميمية الروحية التي انقطعت. أما ذي سلم فتتحول إلى رمز للسلام الداخلي الذي غادر القلب.

امتزاج الدمع بالدم يرفع التجربة الشعورية إلى أقصى درجات الصدق، حتى يغدو الجسد نفسه شاهدًا على الحنين، لا مجرد ناقل له.

المقطع الثاني: سلطة الشهادة الداخلية

وكيف يُنكر حبًّا بعد ما شهدت

به عليك عدول الدمع والسقمِ

ينتقل البناء من الوجدان إلى الحجة. الدمع يتحوّل إلى شاهد عدل، والسقم إلى وثيقة إثبات. المفارقة البلاغية تقوم على إعادة تعريف الألم بوصفه برهانًا على الصدق، لا علامة ضعف.

الحب هنا يخرج من دائرة العاطفة العابرة إلى مقام التجربة الوجودية التي تفرض حضورها على الجسد والروح معًا.

المقطع الثالث: مركز النور الكوني

محمدٌ سيدُ الكونين والثقلين

والفريقين من عربٍ ومن عجمِ

يبلغ الخطاب ذروة الاتساع الكوني. الاسم النبوي لا يرد بوصفه تعريفًا، بل بوصفه إعلان سيادة تشمل العوالم كلها: الإنس والجن، العرب والعجم، الظاهر والمخفي من الوجود.

هذا الاتساع يحوّل المديح من إطار شخصي إلى رؤية كونية تجعل من النبي مركزًا جامعًا للمعنى الإنساني.

المقطع الرابع: فيض الجود واتساع العلم

فإنّ من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلمِ

هنا ينتقل البوصيري إلى بناء رمزي بالغ العمق، حيث يتحوّل الجود إلى مبدأ كوني يشمل الدنيا والآخرة معًا.

لفظة الدنيا وضرتها تفتح أفق المقارنة بين عالمين، بينما يبقى الفيض النبوي ممتدًا إليهما معًا دون انقطاع.

أما العلم، فيتجاوز حدود المعرفة البشرية ليصل إلى اللوح والقلم، أي إلى أصل التدوين الكوني للقدر والمعرفة. هذا التصوير يرفع مقام النبي إلى مستوى الوساطة النورانية بين الغيب والشهادة.

المقطع الخامس: ذروة الالتجاء والاعتصام

يا أكرمَ الخلقِ ما لي من ألوذُ به

سواكَ عند حلولِ الحادثِ العممِ

تصل القصيدة إلى قمتها الوجدانية، حيث ينحصر الملاذ في نقطة واحدة. الفعل ألوذ يكشف عن حركة نفسية عميقة تبحث عن الأمان في لحظة اضطراب شامل.

الحادث العمم يوسع دائرة الخطر إلى مستوى كوني، مما يجعل الالتجاء ضرورة وجودية لا خيارًا عاطفيًا.

تتحرك البردة عبر بنية تصاعدية دقيقة، من الحنين، إلى الشهادة، إلى الكونية، إلى الفيض، ثم إلى الالتجاء. كل مقطع يفتح طبقة جديدة من المعنى، حتى تتشكّل القصيدة بوصفها رحلة من الداخل إلى الخارج، ومن الإنسان إلى النور.

اللغة عند البوصيري لا تكتفي بوصف التجربة، بل تعيد خلقها داخل المتلقي، فتغدو القصيدة حالة شعورية ومعرفية في آنٍ واحد، تتجدد مع كل قراءة، وتبقى قابلة للحياة عبر الزمن؛ لأنها مكتوبة بروح تتجاوز حدود الزمن نفسه.

صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.