سمعتُ كثيراً عن مشروع قرية صيانة الطائرات (MRO) في مدينة جدة، لكن ليس من سمع كمن رأى. فبعد جولة في المشروع المقام على مساحة تزيد على مليون متر مربع، والمُنتظر استكماله خلال عام 2026، تأكّد لي، أن المملكة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها وفق رؤية 2030 لتكون مركزا إقليمياً، بل وعالمياً، لقطاع الطيران في المنطقة، حيث تتقاطع حركة النقل والتجارة بين قارات العالم !

لن تسهم قرية الصيانة في وقف تسرب مليارات الريالات التي تُنفق على صيانة وتجديد وطلاء الطائرات المُرسلة إلى الخارج فحسب، بل ستعمل أيضاً على جذب شركات الطيران الإقليمية للاستفادة من خدماتها، مستغلة الميزة الجغرافية التي ستُخفض نفقات النقل والصيانة، وتقلص المدة الزمنية لإنجاز الأعمال، بما ينعكس على تقليص زمن إعادة الطائرات إلى الخدمة التشغيلية، وقد تم الاتفاق بالفعل مع بعض أهم الشركات العالمية في صناعة محركات الطائرات، مثل شركة «جنرال إلكتريك للطيران»، لتكون القرية مركزاً إقليمياً لأعمالها !

كان لافتاً، أن تشغيل بعض أجزاء القرية قد بدأ بالفعل، وقد أُتيح لي الصعود إلى طائرة يجري تجديدها بالكامل وفق جدول الصيانة الدورية المحدد، وقد أُحيطت بأحدث المعدات وأنظمة السلالم. ووجدتُ أن جميع العاملين على تفكيك أجزائها وتركيبها وصيانتها من الشباب السعوديين الذين درسوا في أكاديمية «السعودية»، كان بدن الطائرة من الداخل كخلية نحل، وأشبه بورشة عمل لا تهدأ، بانضباط لافت يشير إلى احترافية العمل، وكفاءة التدريب، وصرامة معايير السلامة !

باختصار.. لا تحقق القرية أهدافاً استثمارية وحسب، بل وتحقق أمناً وطنياً بتأمين احتياجات الصيانة في قطاع النقل الجوي الحيوية وضمان فاعلية أدائه !