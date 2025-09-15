منذ إطلالة هذا العهد الزاهر الميمون، عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين محمد الخير، أضحى الاحتفاء باليوم الوطني قريناً بالرؤية دالاً عليها، ومستدلاً بها.المملكة أرست لنفسها مقعداً في الصف الأمامي ضمن دول العالم المؤثرة، وباتت رقماً عصياً على التجاوز، ومرتكزاً مهماً في الاقتصاد والسياسة والرعاية الصحية التخصيصية، لا يمكن لأي أحد أن يقفز من فوقه أو أن يتخطّاه، مستنهضة في كل مفاصل الشعب السعودي بواعث الهمة، ومحفزات النهضة لحاضر مورق، وغد مشرق، يعرف كل فرد فيه موقعه من النهضة الجديدة، ودوره الذي يجب عليه أن يؤديه في زمن الرؤية، وبهذا يكتسب اليوم الوطني معناه الحقيقي، ويبقى للفرح به طعمه الأحلى، ومعناه الأجلى، في ظل قيادة راشدة، ندين لها بالولاء حباً، وللوطن فداءً.من هذه المنطلقات السنية، والمرتكزات القوية، شارك مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لتعميق الذكرى الـ(95) ليومنا الوطني، بحضور عالمي باهر، يشرّف الوطن، ويعمّق المعاني الجديدة لهذا اليوم المجيد، حين حضر بصفته شريكاً استراتيجياً في قمة C3 دافوس للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار الرعاية الصحية المبتكرة مستقبل الذكاء الاصطناعي والبيانات والطب الدقيق.مناسبة عظيمة وافقت شهر سبتمبر، شهر التوحيد حين التمّ شعث هذه البلاد، واستوطن الأمن ربوعها، واستقرت في سوحها أسس التنمية، ومنطلقات التقدم.انطلقت أعمال هذه القمة في نيويورك؛ لمناقشة التقنيات التي ترسم ملامح مستقبل الطب، بحضور قادة ومبتكرين في قطاع الصحة من حول العالم، حيث علا صوت التخصصي قوياً ليسمع آذان العالم ما وصلت إليه المملكة في مضمار الرعاية الصحية التخصصية وفي مجال الأبحاث والابتكار بتأثير الرؤية القديرة 2030، وكيف تبني المملكة مستقبل الحلول والبنية التحتية للرعاية الصحية. في هذه القمة تم تسليط الضوء على التقدم الذي حققته المملكة في مجال الصحة الرقمية، والحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي، والتحول الذي شهدته أنظمة الرعاية الصحية، وكان لقطاع مركز الذكاء الصحي بالتخصصي جلسة بعنوان (المستشفيات الذكية كيف يقود الذكاء الاصطناعي الكفاءة التشغيلية وسلامة المرضى ودعم اتخاذ القرار السريري ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل العمليات التشغيلية والإكلينيكية داخل المستشفيات)، فضلاً عن مشاركة «التخصصي» في بقية جلسات القمة بوفده القادر والمتمكن وهم يناقشون أولويات الرعاية الصحية العالمية، والتحولات الجذرية في الكشف المبكر عن مرض الزهايمر، والفرص أمام الشركات الناشئة في القطاع الصحي، والسلامة الحيوية والأمن الغذائي، ودمج البيانات الصحية الشاملة لتحسين النتائج العلاجية ودعم التحليلات التنبؤية، وتسليط الضوء على تعزيز صحة المرأة من خلال الطب الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، كلها مجالات للتخصصي دوره الكبير فيها، وتجربته التي تستحق أن تستعرض في هذا المحفل العلمي العالمي.إن أجندة مشاركة «التخصصي» في قمة C3 دافوس، تكشف بجلاء ووضوح مدى استيعاب قيادة هذا الصرح الطبي، ووعيها بأهداف ومرامي «الرؤية»، مقدمة النموذج المثالي لماهية الاحتفاء باليوم الوطني، وقولبة الفرح به إلى تجسيد إنجاز يضاف إلى رصيد الوطن، وإعلاء صوته في المحافل العالمية، والتأكيد على أننا أمة قادرة على الإسهام المثمر واللافت في المجالات كافة، ولسنا أمة تعتاش على غيرها، تمارس التسكع في صفحات التاريخ، وتتثاءب في أضابيره، حضينة لماضيها، ومكتفية بإرثها، ومضيعة لحاضرها. أمة تكشف جوهر حاضرها «ملحمة التأسيس»، ومرتكزات اليوم الوطني وتحلّق اليوم بأجنحة «الرؤية»، حيث لا سقوف ولا مصدات، وحيث العطاء بأقصى احتمالاته، والإنجاز بأعلى معانيه. عرف «التخصصي» ذلك، فقدم جهده المتواصل، وحقق للوطن إنجازات فريدة في مجاله، فبات اليوم مصنّفاً في المركز الأول في الشرق الأوسط، والخامس عشر على مستوى العالم ويحوز على العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، مُدرجاً ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم.أصبح للمملكة صوتها الذي يجب أن يسمع، وكلمتها التي يجب أن تحترم، ودورها الذي لا يمكن تجاوزه سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وبهذا يكتسب اليوم الوطني معناه الأعمق والأرسخ، بعمق المكانة التي بات وطننا يحتلها في خارطة عالم اليوم.أخيراً، لقيادتنا الرشيدة الولاء المطلق في ذكرى يوم الوطن، مؤكدين أننا سنظل جنوداً أوفياء لمبادئ المؤسس وأبنائه، نقدم عطاءنا ما وسعنا الجهد لرفعة وطننا العزيز، ونسعى ما وسعتنا الخطى لمجده وعليائه. دامت أفراحك يا وطني ودام أمنك وأمانك.