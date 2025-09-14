استهلال: تضيق العبارات على الجاهل إلى درجة لم يعد يعرف الثابت والمتحرك في اللغة.حقيقة: يعتقد صديق الجهل أن ما يكتبه حقيقة لا تقبل النقاش مع أنه يخطئ في كتابة اسمه..!أجيال: بيننا جيل له من الهوايات ما يجعله مشغولاً بنفسه، وآخر يريد أن يكون «كبيراً» وهو لم يتجاوز مرحلة الحبو.طموح: لا تلغ قدراتك وطموحاتك بمطاردة الناجحين والتقليل منهم.اعمل على أن تكون منهم أو مثلهم، فمطاردتهم قد تقتص منك أنت، أما هم فلا يرونك.تعب: أرتبك عندما يطلب مني صديق أي خدمة ولا أستطيع خدمته، لكن أتعب عندما يقول كان العشم أكبر..! يا لها من رصاصة يا صديقي..جبران: أنا لا أتجاهل..‏أنا فقط أحاول أن تبقى روحي بعيدة..‏لكي لا تتعلق بشيء تحبه اليوم ويزول غداً..كورة: لم يعد الجلد المنفوخ لعبة يتندّر بها «المسقفون»، بل بات حضارة تبني أمجاداً لمن يعطيها حقها من الاحترام والتقدير.يكفي الأرجنتين أنها أنجبت مارادونا وميسي..أليس كذلك صديقي «المسقف»؟!أدب أرجنتيني: «ليس لدي شعور بالذنب بشأن الكتب التي لم أقرأها، أعرف أن كتبي لديها صبر، وسوف تظل تنتظرني حتى نهاية العمر».حل: إذا كنت تعاني من مشاكل نفسية فلا تحاول الاقتراب من وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تقع ضحية كلمة لم تقل لك دعني..!مصطفى الآغا: «من مخاطر السوشال ميديا أنها جعلت الكثيرين يشعرون بعدم السعادة عندما يقارنون بين ما يرونه وما يعيشونه، ووسعت الهوّة بين الحقيقة والواقع، وسمحت لمن لا يستحق الشهرة أن ينالها حتى لو خالف كي يُعرف».الأهلي: قل ما تريد عن أي لاعب أو إداري أو رئيس، لكن حذارِ أن تقترب من ماتياس، فهذا مهما عمل يظل محصناً بأمر «شبيحته»..!فعلاً عشاق..!