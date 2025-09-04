ليل الطائف يغري لأن تخطب ودّها بقصيدة..!«تولّعت بك والله كتب لي على فرقاك»، نص كُتب قبل أن أعرف أن أجمل الشعر «أعذبه»، فيه أخذنا الأمير سعود بن بندر- عليه رحمة الله- إلى درب الحوية لنقرأ خلالها تلك المواعيد «بين عشب وغدراني».وقدّم هذا الجمال سلامة العبدالله بلحن يُخلّد..وأنا أبحث عن «سيرة» هذه الأغنية وجدتها بين أربعة شباب يتقاسمون جمالها بأصوات فيها من العذوبة ما جعلني أقول: رث العظماء لا يموت..!نواف الجبرتي وطالب المري وحمد الخزينة ومتعب الشعلان قدّموا لنا هذا الجمال بقدرات صوتية تخيلت من خلالها أنني جزء من إبداع تذكرت معه يوم أقبل يعد خطاه..!أدركت وأنا أسامر هذا الجمال أن المشاعر لا تشيخ...«أنا ما شعرت أني مع الناس قبل ألقاكولا ذقت للدنيـا طعـم قبـل تلقانـيولا كنت أحس بلوعة الحب قبل أهواكولولا عيونك ما كتبت أجمل ألحانـي»هنا- يا كل المارين على أحرفي- سكت الكلام وبدأت الذكريات..!«ترى اللي يسليني عن مشاهدك ذكراكأنا مستحيل أنساك أخاف إنت تنساني»رحم الله الأمير سعود بن بندر، ورحم الله سلامة العبدالله.