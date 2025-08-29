لا يمكن الحديث عن التعليم دون أن نتحدث عن القيم. فالتعليم ليس مجرد نقل معلومات أو تلقين دروس، بل هو عملية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان عقليًا وأخلاقيًا. فالعلم بلا قيم، كالسفينة بلا بوصلة، قد تسير لكنها لا تصل.منذ سنوات الطفولة الأولى، يتعلّم الطفل في المدرسة الصدق، الاحترام، التعاون، والانتماء. هذه القيم تشكّل شخصيته وتؤثر على سلوكه في مجتمعه. فعندما يكبر الفرد وهو يحمل في داخله قيَمًا نبيلة، يصبح عنصرًا فاعلًا في بناء وطنه، حريصًا على الخير، مؤمنًا بالعدالة، ساعيـًا للتطور.القيم التي يزرعها التعليم لا تقتصر على السلوك الفردي، بل تتسع لتبني أوطانًا قوية، يسودها النظام، وتنهض بالعلم والعمل. فالوطن لا يُبنى بالحجارة فقط، بل يُبنى بالعقول المستنيرة، والقلوب المخلصة. وفي زمن تتسابق فيه التطورات التغيّرات، تصبح الحاجة أكثر إلحاحًا لتعليم يربط المعرفة بالقيم، ليكون شباب اليوم قادة الغد، يصنعون المستقبل بروح عالية، وأخلاق رفيعة.وفي هذا الإطار أطلقت وزارة التعليم حملتها الاتصالية «تعليمنا قيم» لتؤكد أن رسالتها لا تقتصر على بناء المعرفة، بل تمتد لبناء الإنسان المتكامل أخلاقًا وفكرًا. جاء هذا التوجه استشعارًا لأهمية القيم في تشكيل وعي الطلاب والطالبات، وفي تعزيز الهوية الوطنية والانتماء. فمن خلال هذه الحملة الاتصالية، تسعى الوزارة إلى ترسيخ مفاهيم الاحترام، الالتزام، المسؤولية، التعاون، والإتقان في نفوس النشء، ليكونوا أفرادًا نافعين في مجتمعهم، ومساهمين في تنمية وطنهم، تعليمنا قيم ليس مجرد شعار، بل رؤية وطنية تعكس إيمان الوزارة بأن القيم هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الأوطان.ختامًا.. التعليم والقيم لا ينفصلان. فبقدر ما نُعلّم، بقدر ما نُهذّب. وبقدر ما نُهذّب، بقدر ما نبني وطنًا يستحق الحياة.