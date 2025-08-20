• أعلم يقيناً أن مشكلة الأهلي داخلية ولا يوجد أبداً غير ذلك.

• هناك من يسوق الوهم على جمهور الأهلي بأن هناك أعداء للأهلي يسعون إلى تعطيله وإفساد صفقاته.

• وهناك بكل أسف من يتبنى هذا الخطاب ويكرس له دون أن يوضح لنا من هذا العدو.

• من يسعى إلى تعطيل الأهلي أهلاويين بسعيهم على ضرب العلاقة بين ماتياس والشركة والتكريس على إذكاء روح الفتنة في معسكر الفريق بأسلوب فيه بعض الإعلاميين أذرعة لهم وليس للأهلي.

• أصلحوا حالكم قبل أن تبحثوا عن إصلاح الآخرين.

(2)

• فوضى الانتخابات في الأهلي سببها جمعية الأهلي الضعيفة بل غير الموجودة.

• فهل مثل هذا بسبب عدو وهمي أو بسبب الأهلاويين.

• سؤال أطرحه على من يعنيهم أمر الأهلي.

أما المأزومون فينبغي اجتثاهم ولو بعصا القرار.

(3)

• الناس كالكتب، شخص تقرأه شهرا، وآخر شهرين، وثالث تفهمه بعد عام، وهناك من لا تجد ضرورة لقراءته أبدا.

‏- ميخائيل جفانيتسكي

ومضة:

لا ترمي المزحة على كل جالس

‏ترا نفوس الناس ما هي سويّه

‏احفظ لسانك لا دخلت المجالس

‏ما كل من قابلت «تصبح خويّه».
