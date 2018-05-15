وجهت إدارة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخبر، 56 إنذارا للمنشآت المخالفة، خلال زيارتها 236 منشأة تجارية في النصف الأول من العام الحالي 1439، وفقا لمساعد رئيس بلدية الخبر للتقنية رئيسة قسم الخدمات النسائية إيمان الغامدي، مبينة أن الجولات الميدانية مستمرة في كافة المنشآت النسائية.ولفتت إلى أن المخالفات التي تم رصدها تركزت على عدم وجود رخصة المنشأة أو انتهاء الترخيص وعدم وجود سجل الرقابة واختلاف المسميات في اللوحة عن الترخيص إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملات في المشاغل ووجود أكثر من نشاط داخل المشغل.وفي النعيرية، نفذت البلدية جولات على 260 محلاً، حسبما بين رئيس البلدية محارب الملعبي، منوها بأن الجولات الميدانية السابقة من غرة شعبان حتى الثلاثاء 28 من الشهر نفسه، أنذرت 237 محلا، وخالفت 23، وأغلقت 10 محلات، فيما صادرت 1354 كيلوغراما و203 لترات، وفرضت غرامات إجمالية على المحلات بلغت 22900 ريال.وفي السياق ذاته، صادرت بلدية محافظة الخرج، متمثلة في قسم الرقابة الصحية بصحة البيئة، أكثر من 900 كيلو من المواد المعلبة والغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية صلاحيتها، وتم تطبيق الغرامات على المخالفين حسب لائحة المخالفات والغرامات، وفقا لرئيس البلدية المهندس أحمد البكيري، الذي وجه بزيادة وتكثيف عمل الرقابة طيلة شهر رمضان المبارك.من جهتها، أزالت أمانة المنطقة الشرقية، عددا من اللوحات الإعلانية والدعائية المُخالفة في شوارع ومباني حاضرة الدمام، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملاتها الميدانية التي أطلقتها أخيرا، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والنظامية للوحات الدعاية والإعلان في شوارع المنطقة.