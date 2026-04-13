تأهل ممثل الوطن فريق الأهلي لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على ضيفه الدحيل القطري بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات ثمن النهائي للبطولة.



شهد اللقاء قوة وإثارة وندية من الفريقين في لقاء امتد إلى الأشواط الإضافية، وكاد الأهلي أن يتقدم مبكراً بعد غلطة حارس الدحيل صلاح زكريا، إذ لعب الكرة بالغلط لرياض محرز الذي حولها برأسه للمرمى، ولكن زكريا تمكن من الإمساك بها، ورد الدحيل عن طريق بينجامين الذي سدد كرة ثابتة ولكنها ارتطمت في القائم. وفي الشوط الثاني سدد إيبانيز كرة قوية مرت بجوار القائم ومن ثم تسديدة لجالينو وأخرى لرياض محرز فيما وقفت العارضة أمام كرة لاعب الدحيل عادل بولبينه.



وفي الأشواط الإضافية، احتسب حكم اللقاء الصيني نينج ما ركلة جزاء لفريق الأهلي تقدم لها إيفان توني ولكن الحارس صلاح تصدى لها وعادت الكرة لتوني ليسددها خارج المرمى، ليسجل الأهلي الهدف الأول (د: 117) من ركلة حرة ثابتة نفذها رياض محرز بنجاح، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون مقابل ويتأهل رسمياً لدور الثمانية فيما غادر الدحيل منافسات البطولة.