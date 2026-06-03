كشف تقرير أمريكي أن مشروعاً مشتركاً بين شركتين أمريكية وسعودية تقومان ببناء مصنع قرب العاصمة الرياض لتصنيع مسيّرات قتالية.



وأوضح سيمافور، في التقرير الصادر عن مكتبه في الرياض، أن الشراكة المذكورة هي بين الشركة الأمريكية SR2Vector، التي يوجد مقرها في ولاية يوتا، وشركة SR2 Defence Systems السعودية. وستقوم الشركتان بتصنيع مسيّرة صنعتها شركة فيكتور، وأطلقت عليها «سكاي واسب». وهذه المسيّرة قادرة على ضرب أهدافها على مسافة تصل إلى 1,500 كيلومتر. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز قدرات الردع السعودي، بحسب مسؤول الاستراتيجية في SR2 لوسين زيغلر، الذي قال إن المصنع الجاري إنشاؤه سينتح كميات من المسيّرة المذكور تلائم متطلبات الردع الاستراتيجي السعودي. وأشار سيمافور إلى أن إنتاج مسيّرة فكتور سيكون موجهاً إلى السوق المحلية السعودية والتصدر إلى الدول الحليفة



ويأتي هذا التطور في نطاق سياسة المملكة الرامية لتوطين 50% من التصنيع العسكري بحلول العام 2030. وتوقع تقرير سيمافور أن كلفة تصنيع المسيّرة تبلغ نحو 35 ألف دولار، وهي أقل كثيراً جداً مما تنفقه دول الخليج العربية على أسلحة صواريخ اعتراض المسيّرات والصواريخ البالستية. وتعول السعودية على الارتقاء بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إثر محادثات أجراها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في البيت الأبيض في نوفمبر 2025، اعتبار السعودية حليفاً رئيسياً غير عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).