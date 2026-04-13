تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتبادل وجهات النظر بشأنها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from the Foreign Minister of the sisterly State of Kuwait, Sheikh Jaraah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.
During the call, they discussed the latest developments in the regional situation and exchanged views on it.