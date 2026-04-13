منذ انطلاق رؤية 2030، تتشكّل مرحلة فنية جديدة في المملكة بوعيٍ يتجاوز حدود المبادرات إلى بناء منظومة متكاملة، تتقدمها جامعة الرياض للفنون كقيمة نوعية تعيد تعريف علاقة الموهبة بالمعرفة، وتمنح الفن السعودي توجهًا أكثر نضجًا مع طموحاته. هذا الحضور يتكامل مع حراك فني واسع تقوده وزارة الثقافة السعودية، جعل من الرياض مركزًا تتقاطع فيه الفنون، وتلتقي فيه التجارب، وتتكون فيه ملامح مشهد الفن العربي الجديد.

الرياض اليوم لا تكتفي باحتضان الفعل الفني، بل تعيد إنتاجه ضمن بيئة قادرة على تحويل الشغف إلى ممارسة احترافية، وهو ما يمنح الجامعة دورًا محوريًا في صقل المواهب، وتوجيهها نحو مسارات متعددة تجمع بين الحس الجمالي والمعرفة الأكاديمية. هذا التداخل بين التعليم والممارسة، بين القاعة والمنصة، يخلق جيلًا جديدًا من الفنانين، أكثر وعيًا بأدواته، وأكثر قدرة على التعبير عن هويته بلغة معاصرة.

وفرة المواهب لم تكن يومًا إشكالية في السعودية، بل كانت دائمًا مؤشرًا على حيوية المشهد، غير أن التحدي ظل في غياب الإطار الذي يمنح تلك المواهب استمراريتها. هنا تتجلى قيمة الجامعة، باعتبارها نقطة التقاء بين الإمكانات الفردية والبنية المؤسسية، وبين التجربة المحلية والانفتاح على العالم.

تتقدم الرياض بثقة لتكون عاصمة الفن العربي، لا بشعارات، بل بما تبنيه من مؤسسات، وما تتيحه من فرص، وما تصنعه من أثر. وحين ينضبط هذا التدفق الإبداعي داخل إطار معرفي مرن، فإن النتيجة لا تكون مجرد إنتاج فني، بل تشكيل وعي جمالي جديد، قادر على أن يعبّر عن ذاته، ويُنافس، ويستمر.