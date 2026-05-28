عندما أعلن صاحب الرؤية المباركة الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع «بوابة الملك سلمان» لعمارة مكة المكرمة لتشهد عهداً جديداً من التحديث والرؤية المتقدمة، يجمع بين قدسية المكان وعبقرية الإنسان، بين روح التاريخ ونبض المستقبل، عندما تلتقي القداسة بالحداثة في كل الأرض، تتوزّع المدن بين الجمال والعراقة، غير أنّ مكة المكرمة تبقى وحدها استثناءً سماويّاً، مدينةً نزل فيها الوحي من علٍ، ويعانق فيها الترابُ السماء، وتوارثت على أعتابها الأجيال معنى القداسة والخلود.

هنا كان البدء وهنا لا يزال الامتداد.

منذ أن أشرقت شمس التوحيد على قُبيسها، وتلألأت أنوار الرسالة في وهادها، أدركت القيادة السعودية أنّ خدمة مكة المكرمة شرف الرسالة قبل أن تكون مسؤولية الحكم.

امتد نهج المؤسس طيب الله ثراه في رعاية البيت العتيق، ليغدو هذا النهج دستوراً ثابتاً، تسير عليه القيادة جيلاً بعد جيل، حتى غدت مكة المكرمة نموذجاً للعمارة الإيمانية والتنمية المتصلة بالروح.

هذا المشروع ليس مجرّد تطوير عمراني أو خطة توسعية، بل هو فصل جديد في ملحمة العناية الإلهية بهذه المدينة المباركة، التي اختارها الله لبيته ورسالته، واليوم تختارها القيادة السعودية لتكون منصة تُطل منها على العالم برؤية عمرانية وإنسانية غير مسبوقة.

بوابة الملك سلمان ليست مجرد اسمٍ يحمل شرف مؤسس نهضة المملكة الحديثة، بل هي تجسيدٌ حيّ لروح الحاضر واستشراف المستقبل.

مشروع يمتد على مساحة 12 مليون متر مربع، ليحوّل مكة المكرمة إلى نموذج عالمي في التطوير العمراني والخدمات المتكاملة، ويجعلها مركزاً حضرياً متفرداً يوازن بين الأصالة والمعاصرة، بين عبق التاريخ وابتكارات التقنية الحديثة.

وتكمن عبقرية المشروع في أنه لا يكتفي بإعادة تشكيل المكان، بل يعيد تعريف تجربة الإنسان فيه؛ كيف يسكن، وكيف يتحرك، وكيف يعيش روحية المكان المقدس بانسيابية وكرامة.

إنها ليست عمارةً من حجر، بل عمارةُ روحٍ وفكرةٍ وإيمان.

يتّخذ التصميم المعماري للمشروع طابعاً يجمع بين الهوية المكية العريقة والأساليب المعمارية العصرية، في تناغمٍ بصري يأسر العين والقلب معاً.

فكل زاويةٍ فيه تستحضر البساطة الفريدة للمباني الحجازية القديمة، وكل قوسٍ ونافذةٍ تهمس بتاريخٍ طويلٍ من الحب والعطاء.

في بوابة الملك سلمان، لن ترى التناقض بين التراث والحداثة، بل سترى كيف يمكن أن يعانق أحدهما الآخر في لوحةٍ مهيبةٍ من جمال مكة المكرمة المقدس الذي يتجدّد دون أن يتبدل. جوهر المشروع لا يكمن في الأبراج والميادين والمرافق فحسب، بل في الفكرة التي يقف وراءها (مكة المكرمة لا تتبدل، لكنها تتجدّد في كل عصر بما يليق بقداستها ومكانتها). فهي المدينة التي احتضنت البدايات، وها هي اليوم تحتضن المستقبل.

منذ عهد المؤسس طيّب الله ثراه والاهتمام بمكة المكرمة يشكّل حجر الزاوية في بناء المملكة الحديثة، وجاءت الرؤية المباركة لتواصل هذا النهج، فتعيد صياغة الحلم بلغةٍ أكثر اتساعاً وجرأة، لتحقيق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية لمكة والمنطقة المركزية، ودعم برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بتسهيل الوصول إلى المسجد الحرام وتنظيم الحركة بسلاسة واستيعابية عالية.

ويسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي بخلق أكثر من 300 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2036، مما يجعل من بوابة الملك سلمان مشروعاً وطنياً وإنسانياً وتنموياً في آنٍ واحد.

إنه مشروع يُعيد صياغة العلاقة بين المدينة وسكّانها، بين الضيف والمضيف، بين القداسة والعمران.

وتظل مكة المكرمة في قلب العبادة عبر مشروع بوابة الملك سلمان؛ لأن ما يميّز هذا المشروع أنه لا ينفصل عن رسالته الروحية؛ فكل مرفقٍ من مرافقه السكنية، الثقافية، والخدمية صُمم ليكون في خدمة الزائر والمعتمر والحاج، بما يضمن لهم تجربة روحانية هادئة وعصرية في الوقت ذاته.

فالسكن ليس فقط جدراناً تؤوي، بل هو فضاءٌ للسكينة والتأمل، والخدمات ليست مجرد تسهيلات، بل امتدادٌ لكرم المكان وقدسيته، يظهر بوضوح شامخ إرث القيادة ورؤية المستقبل لكل من يتأمل المسيرة ليدرك أنه ليس مشروعاً منعزلاً، بل جزء من نسيج رؤية المملكة التي جعلت من الإنسان محور التنمية وغايتها.

فكما صاغت الرؤية مفهوم المدن المستقبلية تخطّ اليوم سطراً خالداً في تاريخ مكة المكرمة، يجعل منها أيقونةً عمرانيةً عالميةً دون أن تفقد هويتها الروحية الفريدة.

إنه مشروع يقودنا لعهدٍ جديد من الجمال المقدس، حيث تتنفس مكة المكرمة عبق الماضي وتضيء وجه المستقبل، مدينة تتسع للسماء كما تتسع لقلوب القادمين إليها من كل فجٍ عميق.

إنها التحفة التي ترسمها الأيدي السعودية المخلصة على صفحة الزمن، لتبقى شاهداً على أن القداسة يمكن أن تلتقي بالحداثة دون أن تفقد جوهرها، وأن مكة ستظل دائماً بوابة الأرض إلى السماء.

فيا خير بقاع الأرض طهراً، ويا ملتقى عباد الله والنسّاك، يا ملاذ الحائر ومستقر الوَجِل المسكين يا مكّة الخير عهد جديد يهل عليك بالخير واليُمن والبركات.