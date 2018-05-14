عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أخيراً، ورشة عمل بعنوان (الحماية الاجتماعية بين التحدي والطموح)، وذلك في النادي الاجتماعي بمجمع الرعاية الاجتماعية بالدرعية.وتهدف الورشة التي رعاها المشرف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور الحجاب الحازمي، إلى تحديد أهم التحديات التي تواجه وحدات وفرق الحماية الاجتماعية ورصد المبادرات والمقترحات لمعالجة هذه التحديات، وتوحيد إجراءات العمل وإتاحة الفرصة لتبادل المعرفة بين العاملين بالفرق والوحدات وذلك للخروج بالتوصيات لمعالجة هذه التحديات وتجويد العمل.وأشارت مدير عام الحماية الاجتماعية الدكتورة مرام الحربي، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن الورشة جاءت ضمن جهود الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في تحقيق أهداف مبادرات التحول الوطني في مجال الحماية من العنف الأسري وفق رؤية 2030.كما استضافت الورشة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم الوزارة خالد أباالخيل للتحدث عن دور الإعلام في مجال الحماية من العنف الأسري، في حين تضمنت الورشة التي شارك فيها مديرو ومشرفات وحدات وفرق الحماية الاجتماعية على مستوى المملكة، برنامجا تدريبيا بعنوان «دور الوساطة من أجل تحويل النزاعات»، والذي هدف إلى إكساب العاملين في مجال الحماية مهارات حل النزاع بين الأطراف المتنازعة، قدمته عضو هيئة التدريس ومديرة مركز البحوث بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة الحساوي.وخرجت الورشة بعدد من التوصيات والتي من أهمها السعي إلى تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل وحدات وفرق الحماية الاجتماعية والعمل على تجويد الخدمات المقدمة والرفع من مستوى أداء هذه الوحدات والفرق من خلال تدريب المهنيين العاملين بها، إضافة إلى دعم وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير سُبل الحماية والرعاية اللازمة لضحايا العنف الأسري.