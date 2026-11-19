يستيقظ بعض الأشخاص على انتفاخ ملحوظ حول العينين، خصوصاً في الجفون السفلية، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال ساعات النهار، وهي حالة ترتبط باحتباس السوائل أو الحساسية، لكنها تستدعي الانتباه عندما تستمر أو تتكرر بصورة غير معتادة.

وتوضح الأبحاث الطبية، أن الجلد المحيط بالعينين يتميز برقته، ما يجعل تراكم السوائل في الأنسجة المحيطة أكثر وضوحاً، خصوصاً بعد ساعات النوم، فيما قد تسهم زيادة تناول الملح وبعض اضطرابات النوم في ظهور الانتفاخ.

وتبرز الحساسية والتهابات الجفون ضمن الأسباب الشائعة للتورم، إلى جانب اضطرابات صحية قد تؤثر في توازن السوائل داخل الجسم، مثل بعض أمراض الكلى والغدة الدرقية.

ويشير متخصصون إلى أهمية التمييز بين الانتفاخ المؤقت والتورم المصحوب باحمرار أو ألم أو إفرازات، إذ تساعد طبيعة الأعراض ومدتها في تحديد السبب المحتمل.

ويستدعي استمرار تورم الجفون أو تكراره دون تفسير واضح مراجعة الطبيب، خصوصاً إذا صاحبه تورم في القدمين أو تغير في التبول، بينما يتطلب التورم المفاجئ المصحوب باضطراب الرؤية أو ألم شديد تقييماً عاجلاً.