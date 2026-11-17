تحولت لحظات اعتيادية داخل حمام نسائي إلى واقعة أثارت الغضب، بعدما كُشف عن استخدام هاتف محمول لتصوير نساء دون علمهن، في حادثة انتهت بتدخل أمني وفتح تحقيق قضائي بمحافظة بنزرت شمالي تونس.

وتعود تفاصيل القضية إلى اشتباه عدد من النساء في قيام سيدة بتصويرهن والتقاط مقاطع فيديو لهن خلسة داخل حمام نسائي بمعتمدية منزل جميل. وأثار اكتشاف الأمر حالة من الاستياء والتوتر، قبل أن تتمكن بعض الحاضرات من ضبط المشتبه بها وإبلاغ الوحدات الأمنية، التي انتقلت إلى المكان وحجزت هاتفها وفتحت تحقيقا في الواقعة.

وبإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، جرى الاحتفاظ بالمشتبه بها لاستكمال الأبحاث والكشف عن ملابسات التصوير وطبيعة المواد المسجلة والغاية منها، قبل إحالتها بحالة إيقاف على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة ذاتها.

وتعيد القضية تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية الخصوصية في تونس، إذ يضمن الفصل 30 من الدستور حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، فيما ينظم القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية عمليات جمع الصور والمعلومات التي تسمح بالتعرف على الأشخاص ومعالجتها.

وينص الفصل 93 من القانون على تجريم نشر المعطيات الشخصية بصورة تسيء إلى أصحابها، مع عقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر سجنا وغرامة قدرها 3 آلاف دينار في حال النشر العمدي المسيء.