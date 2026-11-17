في سباق تطوير علاجات السمنة، يبرز دواء صيني تجريبي بنتائج لافتة، بعدما أظهرت تجربة سريرية قدرته على خفض وزن الجسم بنسبة وصلت إلى 17.7% خلال 48 أسبوعاً، ما يفتح الباب أمام منافس جديد لأدوية إنقاص الوزن الأكثر شهرة، مثل «ويغوفي» و«مونجارو».

ووفقاً لما نقلته صحيفة «ذا نيويورك بوست»، أجرى باحثون من جامعة فودان في شنغهاي دراسة شملت 567 بالغاً يعانون زيادة الوزن أو السمنة، واستمرت 48 أسبوعاً، بهدف تقييم فاعلية عقار «ريبوباتيد» الصيني.

وُزّع المشاركون على أربع مجموعات، تلقت ثلاث منها حقناً أسبوعية بجرعات مختلفة بلغت 2 و4 و6 ميليغرامات، بينما حصلت المجموعة الرابعة على دواء وهمي.

وأظهرت النتائج أن متوسط فقدان الوزن بلغ 10.7% لدى المجموعة التي تلقت الجرعة الأقل، و16.4% لدى متناولي جرعة 4 ميليغرامات، و17.7% لدى أصحاب الجرعة الأعلى، مقابل 1.4% فقط في مجموعة الدواء الوهمي.

ويطوّر العقار شركة «هنغروي» الصينية، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية «كايليرا ثيرابيوتيكس»، تمهيداً لطرحه خارج السوق الصينية.

ويعتمد «ريبوباتيد» على محاكاة هرمونين تفرزهما الأمعاء ويسهمان في تنظيم الشهية والهضم ومستويات السكر في الدم، وهي آلية مشابهة لتلك المستخدمة في بعض علاجات السمنة الحديثة، مع تصميم يستهدف تعزيز ارتباطه بمستقبلاته وإطالة مدة نشاطه داخل الجسم.

وتشير النتائج إلى أن فاعليته في خفض الوزن تقترب من تلك المسجلة لدواء «ويغوفي»، الذي حقق متوسط انخفاض بلغ 14.9% خلال تجربة استمرت 68 أسبوعاً، وفقاً للصحيفة. كما لم تظهر مؤشرات واضحة على استقرار فقدان الوزن لدى أصحاب الجرعات الأعلى بنهاية الدراسة، ما يطرح احتمالية استمرار الانخفاض مع العلاج لفترة أطول، وهي فرضية تحتاج إلى دراسات إضافية لتأكيدها.

ولم تقتصر الفوائد المسجلة على الوزن، إذ رصد الباحثون تحسناً في مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول، إلى جانب انخفاض محيط الخصر بنحو 9 إلى 14 سنتيمتراً، مقارنة ب2.5 سنتيمتر لدى مجموعة الدواء الوهمي.

في المقابل، ظهرت آثار جانبية تمثلت أساساً في اضطرابات الجهاز الهضمي، أبرزها الغثيان والقيء والإسهال، وكانت في معظمها خفيفة إلى متوسطة، مع زيادة حدوثها لدى المشاركين الذين تلقوا جرعات أعلى.

ويرى الباحثون أن النتائج تمثل خطوة واعدة في تطوير علاجات جديدة للسمنة، التي تشكل تحدياً صحياً متزايداً، إلا أن اعتماد العقار واستخدامه على نطاق واسع يظلان مرهونين بنتائج التجارب اللاحقة وتقييم سلامته وفاعليته على المدى الطويل.