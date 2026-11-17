قبل ساعات من طرح لوحة فنية نادرة للفنان الهولندي فينسنت فان كوخ في مزاد بنيويورك، برز نزاع حول تاريخ ملكيتها، بعدما طالب ورثة عائلة ألمانية بمراجعة ظروف انتقالها خلال فترة الحكم النازي، معتبرين أنها بيعت في ظل ضغوط مالية فرضتها تلك المرحلة، فيما تتمسك دار «سوذبيز» بعدم وجود أدلة تثبت بيعها بالإكراه.

وتحمل اللوحة اسم «أشجار الكستناء المزهرة» (Châtaigniers en fleurs)، وتُقدّر قيمتها بنحو 180 مليون دولار، ومن المقرر عرضها يوم الأربعاء ضمن مجموعة «بلاكييه-أرييتا»، رغم اعتراض ممثلي ورثة عائلة فيشر، التي امتلكت العمل في وقت سابق.

من جانبها، أكدت دار «سوذبيز» أنها أجرت أبحاثاً موسعة بشأن تاريخ ملكية اللوحة، ولم تعثر حتى الآن على أدلة تثبت بيعها تحت الإكراه، مشيرة إلى أنها تجري مناقشات مع ممثلي العائلة بشأن مخاوفهم.

وقالت الدار لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إنها تتعامل بجدية مع قضايا مصدر الأعمال الفنية واسترداد الممتلكات، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار مع الورثة والعمل على التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

رحلة ملكية اللوحة قبل مزاد نيويورك

وبحسب السجل التاريخي الذي نشرته «سوذبيز»، اشترى الناشر الألماني صامويل فيشر اللوحة عام 1909، وانتقلت إلى أفراد عائلته عقب وفاته عام 1934.

وكانت اللوحة قد أُودعت لدى بول كاسيرر في أمستردام عام 1932 أو 1933، قبل انتقالها إلى هنرييت ومارسيل كابفيرير في باريس عام 1936، ثم آلت ملكيتها لاحقاً إلى أربعة أشخاص آخرين.

ورثة فيشر يعترضون على بيع اللوحة

في المقابل، استعان ورثة عائلة فيشر بمحامٍ لمخاطبة دار «سوذبيز»، مطالبين بالنظر في ظروف انتقال ملكية اللوحة، ومؤكدين أنها بيعت في أمستردام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، نتيجة الخسائر المالية التي تعرضت لها دار النشر التابعة للعائلة في ظل الحكم النازي.

ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان بيع اللوحة آنذاك قد تم بإرادة أصحابها، أم تحت ضغوط اقتصادية مرتبطة بالاضطهاد النازي، وهو ما يضع تاريخ ملكيتها موضع خلاف بين الورثة ودار المزادات قبل طرحها للبيع.