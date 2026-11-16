كشفت دراسة علمية حديثة، شملت نحو 23 ألف شخص، أن عدم انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يرتبط بارتفاع مستويات الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة، ما يشير إلى أن ثبات مواعيد النوم قد يكون مؤشراً مهماً للصحة النفسية، إلى جانب عدد ساعات النوم وجودته.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية «Scientific Reports»، تابع الباحثون أنماط نوم المشاركين باستخدام خواتم ذكية مزودة بمستشعرات لقياس الحركة والمؤشرات الحيوية، بمتوسط 154 يوماً لكل مشارك، بهدف رصد التغيرات اليومية في مواعيد النوم والاستيقاظ وعلاقتها بالحالة النفسية.

واعتمد الفريق البحثي على مؤشر انتظام النوم (SRI)، الذي تتراوح درجاته بين صفر و100، إذ تعكس الدرجات المرتفعة انتظاماً أكبر في مواعيد النوم.

وأظهرت النتائج أن متوسط المؤشر بلغ 84 درجة لدى المشاركين الذين لم يعانوا أعراض اكتئاب أو ظهرت لديهم أعراض محدودة، وانخفض إلى 83 درجة لدى أصحاب الأعراض الخفيفة، و81 درجة لدى من عانوا أعراضاً متوسطة، وصولاً إلى 75 درجة لدى المصابين بأعراض اكتئاب شديدة.

وفي ما يتعلق بالقلق، سجل المشاركون الذين كانت مستويات القلق لديهم ضمن النطاق الطبيعي متوسطاً بلغ 84 درجة، مقابل 79 درجة لدى من أبلغوا عن قلق شديد، فيما ارتبط الشعور المتزايد بالوحدة بانخفاض انتظام مواعيد النوم.

وأوضحت الباحثة سيفرين سلطاني أن تسجيل 84 درجة على مؤشر انتظام النوم قد يعكس اختلاف مواعيد النوم والاستيقاظ بنحو ساعة يومياً، بينما قد يصل الاختلاف إلى ساعة ونصف لدى من يسجلون 75 درجة.

من جانبها، أكدت الباحثة آشلي ماسون، من جامعة كاليفورنيا، أن الحفاظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ يساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، التي تتأثر أيضاً بتوقيت التعرض للضوء وتناول الطعام وممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن العلاقة بين اضطراب النوم والصحة النفسية قد تكون متبادلة؛ إذ قد يؤدي تراجع الحالة النفسية إلى عدم انتظام النوم، كما يُحتمل أن يسهم اضطراب مواعيده في زيادة مخاطر المشكلات النفسية.

وشدد الباحثون على أهمية النظر إلى انتظام مواعيد النوم بوصفه عاملاً يستحق الاهتمام عند تقييم الصحة النفسية، مع التأكيد أن النتائج تكشف ارتباطاً إحصائياً، ولا تثبت أن اضطراب النوم يسبب الاكتئاب أو القلق بصورة مباشرة، وفقاً لما أورده موقع «Medical Xpress».