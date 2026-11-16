كشفت السلطات الأمريكية أن خللاً في نظام التوجيه بناقلة نفط تسبب في اصطدامها بسفينة سياحية كانت راسية في مدينة نيو أورلينز، ما أدى إلى انقلاب السفينة وسقوط عدد من ركابها وأفراد طاقمها في نهر المسيسيبي، وإصابة 32 شخصاً، دون تسجيل وفيات.

وأوضح المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، (الأحد)، أن نظام التوجيه في الناقلة «أتلانتيك أسفالت» تعطّل، ما أدى إلى بقاء دفتها عالقة باتجاه اليمين، وانحرافها نحو الضفة الشرقية للنهر، حيث اصطدمت بالسفينة السياحية «أمريكان هيريتدج» بعد دقيقتين من حدوث الخلل.

وقال محقق الحوادث بارت بارنوم إن السبب الدقيق لتعطّل نظام التوجيه لم يُحدَّد بعد، مشيراً إلى أن التحقيقات تدرس احتمالات متعددة لتفسير ما حدث.

وكانت السفينة السياحية تقل 140 راكباً و50 من أفراد الطاقم، فيما كان على متن الناقلة 19 شخصاً، عندما وقع الاصطدام (الجمعة)، وأسفر عن سقوط ركاب وأفراد من الطاقم وشرطيين في مياه النهر.

وأكدت السلطات نقل 32 شخصاً إلى المستشفيات، بينهم الشرطيان، دون تسجيل إصابات حرجة، فيما بقي ستة أشخاص يتلقون العلاج حتى (الأحد).

وأظهرت بيانات مسجل الرحلة في الناقلة صدور أصوات تتوافق مع إطلاق صافرة التحذير، إلى جانب نداءات استغاثة وطلبات للمساعدة عبر أجهزة الاتصال البحرية، فضلاً عن أوامر بإلقاء المراسي وتنفيذ إجراءات طارئة للسيطرة على السفينة.

وبحسب المجلس الوطني لسلامة النقل، انقلبت السفينة السياحية خلال 22 دقيقة من وقوع الاصطدام، فيما شاركت فرق إنقاذ حكومية وقوارب خاصة في انتشال الأشخاص الذين سقطوا في المياه.

وطلب المجلس من شهود الحادث تقديم أي صور أو مقاطع فيديو قد تساعد المحققين، تمهيداً لإصدار تقرير أولي خلال 30 يوماً.

وفي تطور قانوني، رفع مجلس مفوضي ميناء نيو أورلينز دعوى قضائية اتحادية، مؤكداً أن الاصطدام تسبب بأضرار لا تقل عن مليون دولار في منشآت الميناء، فيما أصدر قاضٍ أمراً يتيح للسلطات الاتحادية السيطرة على الناقلة مؤقتاً، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».