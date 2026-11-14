دمّر حريق ضخم مخيماً للاجئين السوريين في منطقة البقاع شرقي لبنان، (السبت)، متسبباً في تشريد 75 عائلة تضم نحو 486 شخصاً، بعدما التهمت النيران 59 خيمة بالكامل، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات.

واندلع الحريق في مخيم يقع ببلدة بر إلياس في قضاء زحلة، وتحديداً على طريق السعادة، فيما استدعى الحادث إرسال تعزيزات من مراكز الدفاع المدني المحيطة للمشاركة في عمليات إخماد النيران والسيطرة عليها.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن شهود أن النيران أتت على جميع خيام المخيم، البالغ عددها 59 خيمة، ما أدى إلى تدمير مساكن عشرات العائلات وفقدانها ممتلكاتها، لتجد نفسها دون مأوى.

ولم تتضح حتى الآن أسباب اندلاع الحريق، كما لم تصدر السلطات اللبنانية تعليقاً رسمياً بشأن ملابساته، فيما ظلت حصيلة الإصابات غير معلومة حتى نشر التقارير الأولية.

أوضاع إنسانية صعبة

ويعيد الحادث تسليط الضوء على الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين السوريين في لبنان، خصوصاً المقيمين في المخيمات والتجمعات السكنية المؤقتة، التي تفتقر في كثير من الأحيان إلى مقومات السكن المستقر، وتواجه مخاطر الحرائق والحوادث الطارئة والظروف المناخية.

وتشير تقديرات خطة الاستجابة للبنان لعام 2026، التي أعدتها الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، إلى استضافة البلاد نحو 1.12 مليون لاجئ سوري، فيما بلغ عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 507 آلاف و666 شخصاً بنهاية يناير 2026.

وتتركز تجمعات اللاجئين في عدد من المناطق اللبنانية، أبرزها البقاع والشمال، حيث تعتمد آلاف الأسر على مساكن مؤقتة لتأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ضغوط اقتصادية وإنسانية متزايدة.

عودة اللاجئين إلى سورية

وفي ظل هذه التحديات، وضعت الحكومة اللبنانية ملف عودة اللاجئين السوريين ضمن أولوياتها، واعتمدت في يوليو 2025 سياسة لتسهيل العودة الطوعية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفقاً للتقرير السنوي للمفوضية عن لبنان، بلغ عدد اللاجئين الذين تأكدت أو رجحت عودتهم إلى سوريا 501 ألف و603 أشخاص حتى نهاية عام 2025، من بينهم 240 ألفاً و263 شخصاً صُنّفوا ضمن حالات العودة الطوعية.

