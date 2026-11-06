خلف أسوار قصر فخم في مدينة أركاديا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كانت تختبئ واحدة من أغرب وأقذر الجرائم الإنسانية. فرجل أعمال صيني تزيد ثروته على 100 مليون دولار، يدعى غوجون شوان، وشريكته سيلفيا تشانغ، قررا استغلال أموالهما لتأسيس كابوس بشري حقيقي وُصف رسمياً بـ«بيت الرعب»، ضحاياه 26 طفلاً جرى شراؤهم بالجملة عبر شبكة متكاملة.

القصة لم تبدأ صدفة، بل انطلقت من وكالة خاصة للأمومة البديلة أدارها المتهمان، حيث جرى دفع مبالغ تتراوح بين 45 ألفاً و135 ألف دولار لنساء في مختلف الولايات الأمريكية لحمل أجنة مخصبة بحيوانات شوان المنوية وبويضات متبرعات. وبمجرد الولادة، كان الأطفال يُقتادون مباشرة إلى القصر، ليجدوا أنفسهم تحت رقابة صارمة فرضتها 32 كاميرا لتأديبهم، بعيداً عن أي مظهر من مظاهر الطفولة.

وكشفت التحقيقات المطولة التي قادتها السلطات عن تفاصيل صادمة، فالأطفال الصغار كانوا يجبرون على حلاقة رؤوسهم وارتداء زي موحد، والجلوس صامتين لساعات طويلة داخل فصول دراسية منزلية، مع فرض عقوبات جسدية قاسية عند أدنى حركة أو بكاء. لكن الكابوس امتد للأمهات البديلات أيضاً، مثل طالبة التمريض أمبر أبلغارث، التي وُضعت في عزلة تامة ولم ترَ طفلها منذ ولادته في يونيو 2019، بعد أن انتزعته شريكة رجل الأعمال ونقلته إلى مقر مجهول استمر لسنوات.

وبلغ الوضع داخل الأسوار ذروته في مايو 2025، عندما تعرض رضيع لم يتجاوز شهرين لنزيف دماغي ونوبات عصبية نتيجة ضربه بقسوة على رأسه من قِبل المربية تشونميي لي، قبل أن تفر الأخيرة إلى الصين هاربة من وجه العدالة.

لكن انهيار الإمبراطورية بدأ بتدخل أمني في يوليو 2025 بعد بلاغات متراكمة، لتتم مداهمة القصر وتحرير الأطفال. واليوم، يقبع شوان وتشانغ خلف القضبان بكفالة فلكية بلغت 20 مليون دولار لكل منهما، في مواجهة أحكام سجنية قاسية، بينما تحاول أمهات بديلات أُغلِق عليهن باب الألم انتزاع تعويضات قانونية عن الأضرار النفسية والعاطفية لجريمة هزت الرأي العام الأمريكي.